В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме
WP: Зеленский должен извиниться за скандал в Белом доме или уйти в отставку
© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен принести извинения за спор с президентом США Дональдом Трампом или уйти в отставку, пишет Washington Post.
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"Трамп может проявить великодушие, ясно обозначив путь к примирению: если Зеленский извинится, Трамп пригласит его в Белый дом для подписания договора о полезных ископаемых, и все будет прощено. Сейчас Зеленский отказывается, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого. Такое долго продолжаться не может. Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому", — говорится в материале.
По мнению обозревателя, поведение украинского политика можно объяснить его усталостью за три года боевых действий, но это не позволяет ему так себя вести на мировой арене.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима из Белого дома из-за проявленного тем неуважения, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
При этом, пишут СМИ, украинские чиновники в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению соглашения, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Как сообщает CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.