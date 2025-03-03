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В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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09:56 03.03.2025 (обновлено: 10:38 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html
В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме
В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме
Владимир Зеленский должен принести извинения за спор с президентом США Дональдом Трампом или уйти в отставку, пишет Washington Post. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:56:00+03:00
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в мире
сша
вашингтон (штат)
киев
дональд трамп
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен принести извинения за спор с президентом США Дональдом Трампом или уйти в отставку, пишет Washington Post."Трамп может проявить великодушие, ясно обозначив путь к примирению: если Зеленский извинится, Трамп пригласит его в Белый дом для подписания договора о полезных ископаемых, и все будет прощено. Сейчас Зеленский отказывается, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого. Такое долго продолжаться не может. Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому", — говорится в материале.По мнению обозревателя, поведение украинского политика можно объяснить его усталостью за три года боевых действий, но это не позволяет ему так себя вести на мировой арене.Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима из Белого дома из-за проявленного тем неуважения, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.При этом, пишут СМИ, украинские чиновники в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению соглашения, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.Как сообщает CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
https://ria.ru/20250303/starmer-2002659086.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), киев, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Вашингтон (штат), Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
В США выдвинули Зеленскому ультиматум после скандала в Белом доме

WP: Зеленский должен извиниться за скандал в Белом доме или уйти в отставку

© AP Photo / Mystyslav ChernovДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский должен принести извинения за спор с президентом США Дональдом Трампом или уйти в отставку, пишет Washington Post.
«
"Трамп может проявить великодушие, ясно обозначив путь к примирению: если Зеленский извинится, Трамп пригласит его в Белый дом для подписания договора о полезных ископаемых, и все будет прощено. Сейчас Зеленский отказывается, настаивая на том, что он не сделал ничего плохого. Такое долго продолжаться не может. Либо Зеленский должен извиниться и загладить свою вину, либо он должен уйти в отставку и позволить сделать это кому-то другому", — говорится в материале.
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По мнению обозревателя, поведение украинского политика можно объяснить его усталостью за три года боевых действий, но это не позволяет ему так себя вести на мировой арене.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. По информации телеканала Fox News, американский лидер вышвырнул главу киевского режима из Белого дома из-за проявленного тем неуважения, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
При этом, пишут СМИ, украинские чиновники в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению соглашения, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
Как сообщает CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине.
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В миреСШАВашингтон (штат)КиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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