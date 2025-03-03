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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 03.03.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:45:00+03:00
2025-03-03T22:45:00+03:00
2025-03-03T22:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщил мэр города Геннадий Труханов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.38 мск, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. "В городе слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Труханова. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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В Одессе прогремели взрывы
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах в городе во время воздушной тревоги