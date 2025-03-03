https://ria.ru/20250303/ukraina-2002792936.html

Эксперт: Европа может ввести на Украину корпус для контроля ресурсов

Эксперт: Европа может ввести на Украину корпус для контроля ресурсов - РИА Новости, 03.03.2025

Эксперт: Европа может ввести на Украину корпус для контроля ресурсов

Возможность введения на территорию Украины европейского оккупационного корпуса под видом миротворцев активно рассматривается Великобританией̆ и Францией, его... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:24:00+03:00

2025-03-03T16:24:00+03:00

2025-03-03T16:26:00+03:00

украина

великобритания

франция

игорь коротченко

дональд трамп

кир стармер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Возможность введения на территорию Украины европейского оккупационного корпуса под видом миротворцев активно рассматривается Великобританией̆ и Францией, его главной̆ целью станет осуществление контроля над стратегически важными регионами, имеющими запасы редкоземельных металлов и в целом полезных ископаемых, считает главный̆ редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Великобритания и Франция в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Британский премьер Кир Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине и гарантировать мир. "В настоящее время активно рассматривается вариант введения под видом миротворческого контингента оккупационного европейского корпуса, костяк которого составят британские и французские подразделения, на территорию Украины с целью взятия под контроль стратегически важных регионов, в том числе располагающих запасами редкоземельных металлов и других полезных ископаемых", - заявил РИА Новости Коротченко. По его мнению, именно такие предложения будут подсовываться администрации президента Дональда Трампа в качестве обязательного требования США к урегулированию конфликта на переговорном процессе с Россией. "Несмотря на провальный визит Зеленского в США, европейские страны НАТО намерены и дальше оказывать максимально возможную поддержку боевым действиям̆, накачки ВСУ вооружением и военной техникой. Это происходит, исходя из программных целей, которые реализуют правящие элиты Великобритании и Франции. Фактически, сколачивая новый антироссийский альянс, что в недавней истории происходило неоднократно", - отметил собеседник. Он уверен, что, выбрав Украину в качестве копья, нацеленного в сердце России, британские и французские элиты планируют достичь геополитического реванша за прошлые неудачи и поражения. "Такова, к сожалению, логика действий тех, кто по-прежнему намерен сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма и источника диверсионной и военной активности террористического характера против нашей страны", - считает главный редактор журнала "Национальная оборона". Коротченко также отметил, что консенсусным решением большинства стран Евросоюза будет сформирован специальный фонд, за счет средств которого продолжится накачка режима Зеленского оружием и финансами. "За счет, разумеется, ухудшения жизненного уровня граждан своих собственных стран", - заметил он. "Фактически, правящие элиты Европы взяли курс на подготовку большой войны против России. Учитывая, что Великобритания и Франция являются ядерными державами, этот конфликт в перспективе может иметь последствия в виде провоцирования третьей мировой войны. В данной̆ ситуации России следует продолжать решение задач, которые были поставлены как программные в ходе СВО и сформулированы президентом Владимиром Путиным", - подчеркнул аналитик. По его словам, "необходимо масштабировать ракетные и воздушные удары по ключевым объектам энергетической̆ инфраструктуры Украины, чтобы поставить режим Зеленского на колени, полностью лишив его возможности эффективного управления боевыми действиями и краха транспортно-логистических маршрутов подвозки вооружений, а также уничтожения военной̆ промышленности Украины путем ее фактического обесточивания".

https://ria.ru/20250217/kreml-1999803252.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html

https://ria.ru/20250303/britanija-2002658305.html

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украина, великобритания, франция, игорь коротченко, дональд трамп, кир стармер, нато, вооруженные силы украины, в мире