На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 9.42 (по мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области. В 12.12 ее объявили в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской. Через пол часа сигнал тревоги распространился на всю территорию Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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