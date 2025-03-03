https://ria.ru/20250303/udobreniya-2002645646.html

Евросоюз вновь наращивает зависимость от российских удобрений

Евросоюз вновь наращивает зависимость от российских удобрений - РИА Новости, 03.03.2025

Евросоюз вновь наращивает зависимость от российских удобрений

Евросоюз после двух лет сокращения импорта российских удобрений вновь начал наращивать зависимость от них - в прошлом году их ввоз подскочил до максимума с 2021 РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T03:06:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Евросоюз после двух лет сокращения импорта российских удобрений вновь начал наращивать зависимость от них - в прошлом году их ввоз подскочил до максимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Страны ЕС с началом введения санкций против России резко снизили импорт российских удобрений: в 2022 году - на 20,5%, а в следующем году - еще на 8,2%. В результате закупки в 2023 году были минимальными за одиннадцать лет - лишь 3,9 миллиона тонн. Однако в 2024 году в закупках Евросоюза произошел резкий разворот - ввоз удобрений из России подскочил сразу на четверть, почти полностью ликвидировав снижение предыдущих двух лет. Всего за год было импортировано 4,93 миллиона тонн против 5,37 миллиона в 2021 году. При этом вырос не только объем закупок, но и доля российских удобрений в местном импорте. Если в 2022 и 2023 году она колебалась вблизи 23,5%, то в 2024 году поднялась до 27,4%. Основная причина, по которой страны Евросоюза отказались от своей политики по снижению импорта удобрений из России, - это слишком высокие цены на газ для местных производителей. После скачка в 2022 году и повышенных уровней 2023 года европейские компании резко сократили производство: по последним данным, в 2023 году выпуск был на треть меньше, чем в досанкционном 2021 году. В целом несмотря на снижение производства в самом Евросоюзе импорт странами удобрений не сильно менялся: в 2024 году он составил 18 миллионов тонн, что лишь немногим больше среднего показателя за предыдущие три года – 17,5 миллиона. Такой стабильный импорт на фоне сокращающегося производства может быть связан со снижением количества ферм в ЕС: по последним данным, количество ферм в ЕС в 2020 году составило 9,1 миллиона против 10,5 миллиона в 2016 году. При этом, согласно более свежим данным, выпуск сельскохозяйственных предприятий снижается второй год подряд: если в 2022 году они произвели продукции на рекордные 540,6 миллиарда евро, то в следующем – уже на 531,2 миллиарда, а в 2024 году – на 523,2 миллиардов евро.

https://ria.ru/20240922/udobreniya-1974063549.html

https://ria.ru/20240819/evrosoyuz-1967182132.html

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Дарья Буймова

россия, евросоюз, евростат, в мире