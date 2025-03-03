https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002858090.html

После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару

После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару - РИА Новости, 03.03.2025

После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару

Подозреваемые в убийстве в Ленинградской области задержаны после обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:39:00+03:00

2025-03-03T22:39:00+03:00

2025-03-03T23:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве в Ленинградской области задержаны после обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что житель Санкт-Петербурга проинформировал правоохранителей об обнаружении на берегу Невы двух чемоданов, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по городу сообщила, что уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах. "Первого марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке. Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелии их задержали в городе Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации", — сообщила Волк. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы."В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", — добавила Волк.

https://ria.ru/20250207/sokolov-1997987783.html

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происшествия, нева (река), санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия