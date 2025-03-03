Рейтинг@Mail.ru
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 03.03.2025 (обновлено: 23:19 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002858090.html
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару - РИА Новости, 03.03.2025
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару
Подозреваемые в убийстве в Ленинградской области задержаны после обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:39:00+03:00
2025-03-03T23:19:00+03:00
происшествия
нева (река)
санкт-петербург
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999368656_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_b2ca37ab5dc0434102e939cdf2709b6b.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве в Ленинградской области задержаны после обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что житель Санкт-Петербурга проинформировал правоохранителей об обнаружении на берегу Невы двух чемоданов, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по городу сообщила, что уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах. "Первого марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке. Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелии их задержали в городе Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации", — сообщила Волк. Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы."В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", — добавила Волк.
https://ria.ru/20250207/sokolov-1997987783.html
https://ria.ru/20250116/ufa-1993978307.html
нева (река)
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0e/1999368656_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_8a7f5592ff8916a72f9ae4822c53d8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нева (река), санкт-петербург, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Нева (река), Санкт-Петербург, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
После обнаружения в Неве останков в чемоданах задержали супружескую пару

В Карелии задержали подозреваемых в убийстве и расчленении человека в Мурино

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБерег Невы
Берег Невы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Берег Невы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подозреваемые в убийстве в Ленинградской области задержаны после обнаружения человеческих останков в чемоданах, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что житель Санкт-Петербурга проинформировал правоохранителей об обнаружении на берегу Невы двух чемоданов, предположительно, с человеческими останками. Позднее пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) СК по городу сообщила, что уголовное дело возбудили после обнаружения человеческих останков в чемоданах.
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Соседка историка Соколова рассказала про ночь убийства аспирантки
7 февраля, 15:15
"Первого марта останки случайно обнаружил житель Санкт-Петербурга, который увлекается моржеванием и по утрам купается в реке. Полицейские оперативно установили личность убитого и вышли на след подозреваемых. При содействии полицейских из Республики Карелии их задержали в городе Петрозаводске, куда они прибыли, соблюдая меры конспирации", — сообщила Волк.
Предварительно установлено, что 26 февраля в съемной квартире на улице Авиаторов Балтики в городе Мурино Ленинградской области супружеская пара расправилась со своим знакомым, а чтобы скрыть преступление, его тело расчленили, уложили в два чемодана и оставили на берегу Невы.
"В ближайшее время фигурантов доставят в Санкт-Петербург для передачи в следственные органы и дальнейшего расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ", — добавила Волк.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Полиция арестовала уфимца, расчленившего мужчину и спрятавшего его в лесу
16 января, 12:00
 
ПроисшествияНева (река)Санкт-ПетербургИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала