https://ria.ru/20250303/ubiystvo-2002736918.html

Жительницу Ивановской области задержали после попытки убить дочь

Жительницу Ивановской области задержали после попытки убить дочь - РИА Новости, 03.03.2025

Жительницу Ивановской области задержали после попытки убить дочь

Жительница Шуи Ивановской области, которая пыталась зарезать и задушить свою полуторагодовалую дочь, задержана по делу о покушении на убийство, сообщило СУСК РФ РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:54:00+03:00

2025-03-03T12:54:00+03:00

2025-03-03T12:54:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Жительница Шуи Ивановской области, которая пыталась зарезать и задушить свою полуторагодовалую дочь, задержана по делу о покушении на убийство, сообщило СУСК РФ по региону. "Следственным отделом по городу Шуя СУСК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - сообщается в Telegram-канале СУСК. По версии следствия, в воскресенье подозреваемая в своей квартире нанесла ножом полуторагодовалой дочери "не менее двух ударов в область живота и груди", затем попыталась задушить веревкой. "Посчитав, что девочка не подает признаков жизни, женщина ослабила веревку и перестала ее душить. Затем подозреваемая позвонила и сообщила своей матери о содеянном, которая в свою очередь вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу в город Иваново, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - отмечает следственный орган. Женщина, по данным СУСК, состоит на профилактическом учете в органах полиции. Сейчас она задержана, в ее отношении будет назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемой. Кроме того, следователями организована проверка по ст. 293 УК РФ (халатность), по результатам которой будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Как сообщило в своем Telegram-канале УМВД РФ по региону, полиция проводит служебную проверку, в ходе которой будут изучены обстоятельства произошедшего и причины, приведшие к совершению тяжкого преступления.

https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html

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происшествия, россия, ивановская область