Турция разрабатывает план военных операций против РПК, пишут СМИ
Hürriyet: Турция разрабатывает план на случай, если РПК откажется сложить оружие
Вид на Анкару, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК) ослушается призыва своего лидера Абдулла Оджалана и откажется сложить оружие, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.
Признанная в Турции террористической и запрещенная "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс.
"Если Кандиль (лагери РПК на севере Ирака – ред.) не сложит оружие, Оджалан не смирится с этим. Ведь они (боевики) будут игнорировать свое собственное руководство. Вероятно, последующее заявление Оджалана с содержанием: "Этот Кандиль - американо-израильский проект. Эта РПК - не моя РПК, это РПК Израиля, РПК Ирана, РПК США". Идет подготовка к тому, что произойдет, если РПК разоружится, и разрабатываются планы военных операций на случай, если этого не произойдет", - пишет издание.
По сведениям издания, определены сроки и уточнена "дорожная карта" процесса по разоружению РПК.
"В течение двух-трех месяцев будет осуществляться мониторинг. Будут определены механизмы, которые будут созданы в случае, если Кандиль решит сложить оружие. Когда РПК решит сложить оружие, что произойдет с лидерами организации? В какую страну и куда будет доставлено оружие? Механизмы для этого будут созданы. Оружие будет передано соответствующим учреждениям в Турции, в Ираке под наблюдением и контролем Турции и иракской администрации, а также в назначенные места в Сирии под контролем Сирии и Турции", - уточнила газета.
Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали на прошлой неделе обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники.
Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.