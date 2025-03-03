https://ria.ru/20250303/turtsija-2002655721.html

Турция разрабатывает план военных операций против РПК, пишут СМИ

Турция разрабатывает план военных операций против РПК, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2025

Турция разрабатывает план военных операций против РПК, пишут СМИ

Турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК) ослушается призыва своего лидера... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:45:00+03:00

2025-03-03T07:45:00+03:00

2025-03-03T07:45:00+03:00

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абдуллах оджалан

реджеп тайип эрдоган

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 3 мар – РИА Новости. Турецкое руководство разрабатывает план военных операций на случай, если запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК) ослушается призыва своего лидера Абдулла Оджалана и откажется сложить оружие, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники. Признанная в Турции террористической и запрещенная "Рабочая партия Курдистана" (РПК) в субботу объявила о прекращении огня с Турцией в ответ на призыв ее лидера Абдуллы Оджалана, отбывающего пожизненное наказание в тюрьме на острове Имралы в Мраморном море. При этом РПК заявила, что готова созвать конгресс, где обсудит вопрос самороспуска, но только при личном присутствии ее лидера. Оджалан ранее призывал боевиков созвать конгресс и объявить по его итогам о самороспуске партии и разоружении ее отрядов. РПК подчеркнула, что прекращение огня действует, пока на отряды РПК никто не нападает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операции против РПК, если партия прибегнет к хитростям или затормозит процесс. "Если Кандиль (лагери РПК на севере Ирака – ред.) не сложит оружие, Оджалан не смирится с этим. Ведь они (боевики) будут игнорировать свое собственное руководство. Вероятно, последующее заявление Оджалана с содержанием: "Этот Кандиль - американо-израильский проект. Эта РПК - не моя РПК, это РПК Израиля, РПК Ирана, РПК США". Идет подготовка к тому, что произойдет, если РПК разоружится, и разрабатываются планы военных операций на случай, если этого не произойдет", - пишет издание. По сведениям издания, определены сроки и уточнена "дорожная карта" процесса по разоружению РПК. "В течение двух-трех месяцев будет осуществляться мониторинг. Будут определены механизмы, которые будут созданы в случае, если Кандиль решит сложить оружие. Когда РПК решит сложить оружие, что произойдет с лидерами организации? В какую страну и куда будет доставлено оружие? Механизмы для этого будут созданы. Оружие будет передано соответствующим учреждениям в Турции, в Ираке под наблюдением и контролем Турции и иракской администрации, а также в назначенные места в Сирии под контролем Сирии и Турции", - уточнила газета. Представители турецкой прокурдской партии DEM зачитали на прошлой неделе обращение отбывающего пожизненное наказание в тюрьме лидера РПК Абдуллы Оджалана к боевикам группировки с призывом к роспуску и разоружению. Курдские вооруженные отряды PYD (Партии демократического союза) заявили после этого, что готовы сложить оружие, если им разрешат вести политическую деятельность в Турции. Правительство Турции рассчитывает, что роспуск РПК займет два-три месяца, передал CNN Türk со ссылкой на источники. Это уже не первый подобный призыв Оджалана к РПК из тюрьмы. Вооруженный конфликт с РПК начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году.

https://ria.ru/20250227/kurdy-2002045567.html

https://ria.ru/20250301/rpk-2002422560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, ирак, сирия, абдуллах оджалан, реджеп тайип эрдоган, рабочая партия курдистана