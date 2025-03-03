Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского
Британские депутаты рассказали Стармеру о шоке от нападок Трампа на Зеленского
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
"Мы все с тревогой и напряжением наблюдали за сценами, происходившими в Белом доме в пятницу", - заявила председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Эмили Торнберри.
"Мы все были в ужасе от пятничных сцен в Овальном кабинете. Нападки президента Трампа на... Зеленского повергли всех в шок", - добавил глава Либерально-демократической партии Эд Дэйви.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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