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Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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22:24 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/tramp-2002857344.html
Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского
Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского
Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:24:00+03:00
2025-03-03T22:24:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. "Мы все с тревогой и напряжением наблюдали за сценами, происходившими в Белом доме в пятницу", - заявила председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Эмили Торнберри. "Мы все были в ужасе от пятничных сцен в Овальном кабинете. Нападки президента Трампа на... Зеленского повергли всех в шок", - добавил глава Либерально-демократической партии Эд Дэйви.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002856312.html
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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, великобритания
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер, Великобритания
Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского

Британские депутаты рассказали Стармеру о шоке от нападок Трампа на Зеленского

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского.
"Мы все с тревогой и напряжением наблюдали за сценами, происходившими в Белом доме в пятницу", - заявила председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Эмили Торнберри.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский высказался после критики со стороны Трампа
Вчера, 22:13
"Мы все были в ужасе от пятничных сцен в Овальном кабинете. Нападки президента Трампа на... Зеленского повергли всех в шок", - добавил глава Либерально-демократической партии Эд Дэйви.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Вчера, 21:43
 
В миреСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир СтармерВеликобритания
 
 
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