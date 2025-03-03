https://ria.ru/20250303/tramp-2002857344.html

Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского

Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025

Британские депутаты пришли в ужас от нападок Трампа на Зеленского

Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T22:24:00+03:00

2025-03-03T22:24:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Британские депутаты во время общения с премьер-министром страны Киром Стармером пожаловались, что "шокированы" и "встревожены" "нападением" президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского. "Мы все с тревогой и напряжением наблюдали за сценами, происходившими в Белом доме в пятницу", - заявила председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Эмили Торнберри. "Мы все были в ужасе от пятничных сцен в Овальном кабинете. Нападки президента Трампа на... Зеленского повергли всех в шок", - добавил глава Либерально-демократической партии Эд Дэйви.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002856312.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер, великобритания