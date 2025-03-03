https://ria.ru/20250303/tigrenok-2002647805.html
В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения
В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения - РИА Новости, 03.03.2025
В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения
Тигренок с признаками истощения отловлен в окрестностях села Некрасовка, это восьмой отловленный тигр с начала года, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:15:00+03:00
2025-03-03T04:15:00+03:00
2025-03-03T04:16:00+03:00
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хабаровский край
хабаровский район
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
центр "амурский тигр"
общество
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ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Тигренок с признаками истощения отловлен в окрестностях села Некрасовка, это восьмой отловленный тигр с начала года, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. "Второго марта в окрестностях села Некрасовка Хабаровского района службой по охране животного мира отловлен тигренок. В результате визуального осмотра у животного выявлены признаки истощения", - информирует пресс-служба. Отмечается, что после осмотра ветеринары дадут соответствующее заключение. Решение о дальнейшей судьбе зверя примет Росприроднадзор. "Напомним, это уже восьмой отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Помощь в материально-техническом оснащении госохотнадзору края оказывает некоммерческая организация Центр Амурский тигр", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997650360.html
https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
некрасовка, хабаровский край, хабаровский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), центр "амурский тигр", общество
Некрасовка, Хабаровский край, Хабаровский район, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Центр "Амурский тигр", Общество
В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения
В окрестностях Некрасовки Хабаровского края отловили истощенного тигренка