https://ria.ru/20250303/tigrenok-2002647805.html

В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения

В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения - РИА Новости, 03.03.2025

В Хабаровском крае отловили тигренка с признаками истощения

Тигренок с признаками истощения отловлен в окрестностях села Некрасовка, это восьмой отловленный тигр с начала года, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:15:00+03:00

2025-03-03T04:15:00+03:00

2025-03-03T04:16:00+03:00

некрасовка

хабаровский край

хабаровский район

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

центр "амурский тигр"

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752325817_0:119:2315:1421_1920x0_80_0_0_82ec3f58c3b2df025f3c12f1d8391d18.jpg

ЯКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Тигренок с признаками истощения отловлен в окрестностях села Некрасовка, это восьмой отловленный тигр с начала года, сообщает пресс-служба управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края. "Второго марта в окрестностях села Некрасовка Хабаровского района службой по охране животного мира отловлен тигренок. В результате визуального осмотра у животного выявлены признаки истощения", - информирует пресс-служба. Отмечается, что после осмотра ветеринары дадут соответствующее заключение. Решение о дальнейшей судьбе зверя примет Росприроднадзор. "Напомним, это уже восьмой отловленный тигр в Хабаровском крае в 2025 году. Помощь в материально-техническом оснащении госохотнадзору края оказывает некоммерческая организация Центр Амурский тигр", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250206/tigrenok-1997650360.html

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

некрасовка

хабаровский край

хабаровский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

некрасовка, хабаровский край, хабаровский район, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), центр "амурский тигр", общество