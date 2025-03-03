https://ria.ru/20250303/terakty-2002817143.html

Суд в Москве вынес приговор по делу пилотов ВСУ, планировавших теракты

Суд в Москве вынес приговор по делу пилотов ВСУ, планировавших теракты - РИА Новости, 03.03.2025

Суд в Москве вынес приговор по делу пилотов ВСУ, планировавших теракты

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 и 26 годам лишения свободы соответственно украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:32:00+03:00

2025-03-03T17:32:00+03:00

2025-03-03T18:01:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 и 26 годам лишения свободы соответственно украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые планировали организацию в России терактов на объектах топливно-энергетического комплекса, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Морозова Александра Григорьевича признать виновным… окончательно назначить наказание в виде 22 лет лишения свободы… Шиманского Дмитрия Леонидовича признать виновным… окончательно назначить наказание в виде 26 лет лишения свободы", - огласил приговор судья.Рассмотрение уголовного дела проходило в очной форме в закрытом от публики режиме.По решению суда Морозов должен провести первые четыре года в тюрьме, остальные 18 лет - в колонии строгого режима, а Шиманский проведет в тюрьме первые пять лет. Кроме того, Морозову назначили штраф в размере 600 тысяч рублей, Шиманскому - 1,6 миллиона рублей.Видео с задержанными пилотами Александром Морозовым и Дмитрием Шиманским ФСБ обнародовала в июне 2023 года. На нем они рассказывали, что вылетали в Россию для организации диверсий, повреждения объектов ТЭК. Один из них говорил, что руководство украинской разведки обсуждало вопрос возможности создания и переброски "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений.По данным суда, один из фигурантов обвиняется в совершении семи преступлений, другой - десяти. Среди них организация террористического сообщества, совершение теракта, нарушение правил международных полетов, незаконное пересечение госграницы, незаконная пересылка оружия.

https://ria.ru/20250303/sk-2002788593.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002800957.html

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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины