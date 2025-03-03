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При теракте в Хайфе погиб человек - РИА Новости, 03.03.2025
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11:38 03.03.2025 (обновлено: 11:47 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/terakt-2002714965.html
При теракте в Хайфе погиб человек
При теракте в Хайфе погиб человек - РИА Новости, 03.03.2025
При теракте в Хайфе погиб человек
Один человек скончался в результате нападения с ножом на автобусной станции в Хайфе, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:38:00+03:00
2025-03-03T11:47:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Один человек скончался в результате нападения с ножом на автобусной станции в Хайфе, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики и парамедики MDA констатировали смерть мужчины в возрасте около 70 лет, а также оказали медицинскую помощь и направили в больницу "Рамбам" 4 пострадавших, в том числе троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным силовиков, нападавший был ликвидирован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.
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хайфа, в мире
Хайфа, В мире
При теракте в Хайфе погиб человек

При теракте на автобусной станции в Хайфе погиб человек

© AP Photo / Ariel SchalitНа месте теракта в Хайфе на севере Израиля
На месте теракта в Хайфе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
На месте теракта в Хайфе на севере Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Один человек скончался в результате нападения с ножом на автобусной станции в Хайфе, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики и парамедики MDA констатировали смерть мужчины в возрасте около 70 лет, а также оказали медицинскую помощь и направили в больницу "Рамбам" 4 пострадавших, в том числе троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным силовиков, нападавший был ликвидирован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.
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