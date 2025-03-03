https://ria.ru/20250303/terakt-2002714965.html

При теракте в Хайфе погиб человек

При теракте в Хайфе погиб человек - РИА Новости, 03.03.2025

При теракте в Хайфе погиб человек

Один человек скончался в результате нападения с ножом на автобусной станции в Хайфе, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:38:00+03:00

2025-03-03T11:38:00+03:00

2025-03-03T11:47:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Один человек скончался в результате нападения с ножом на автобусной станции в Хайфе, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики и парамедики MDA констатировали смерть мужчины в возрасте около 70 лет, а также оказали медицинскую помощь и направили в больницу "Рамбам" 4 пострадавших, в том числе троих в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным силовиков, нападавший был ликвидирован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.

https://ria.ru/20250302/tsakhal-2002633595.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хайфа, в мире