При теракте в Хайфе пострадали пять человек
При теракте в Хайфе пострадали пять человек, один в критическом состоянии
© AP Photo / Ariel SchalitНа месте теракта в Хайфе на севере Израиля
© AP Photo / Ariel Schalit
На месте теракта в Хайфе на севере Израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате теракта в Хайфе на севере Израиля, один из них находится в критическом состоянии, а трое - в тяжелом, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA).
"В 09.53 (10.53 мск) на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о нескольких пострадавших в результате ножевого нападения... на автовокзале в Хайфе. По предварительным данным, врачи MDA оказывают медицинскую помощь пяти пострадавшим, в том числе одному в критическом состоянии, троим в тяжелом и одному в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным полиции, нападавший был нейтрализован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.