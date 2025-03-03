https://ria.ru/20250303/terakt-2002713661.html

При теракте в Хайфе пострадали пять человек

При теракте в Хайфе пострадали пять человек - РИА Новости, 03.03.2025

При теракте в Хайфе пострадали пять человек

Пять человек получили ранения в результате теракта в Хайфе на севере Израиля, один из них находится в критическом состоянии, а трое - в тяжелом, сообщила... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:30:00+03:00

2025-03-03T11:30:00+03:00

2025-03-03T11:43:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате теракта в Хайфе на севере Израиля, один из них находится в критическом состоянии, а трое - в тяжелом, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."В 09.53 (10.53 мск) на горячую линию 101 MDA в районе Кармель поступило сообщение о нескольких пострадавших в результате ножевого нападения... на автовокзале в Хайфе. По предварительным данным, врачи MDA оказывают медицинскую помощь пяти пострадавшим, в том числе одному в критическом состоянии, троим в тяжелом и одному в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее полиция Израиля сообщила о подозрении на теракт с применением огнестрельного оружия в Хайфе. Чуть позднее в полиции уточнили, что речь идет о теракте с ножом. По данным полиции, нападавший был нейтрализован на месте. Теракт произошел в торговом центре, совмещенном с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.

https://ria.ru/20250302/tsakhal-2002633595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хайфа