https://ria.ru/20250303/taksist-2002711545.html
Таксист, обстрелявший пассажира из пневматики, пришел в полицию с повинной
Таксист, обстрелявший пассажира из пневматики, пришел в полицию с повинной - РИА Новости, 03.03.2025
Таксист, обстрелявший пассажира из пневматики, пришел в полицию с повинной
Таксист, который повздорив с пассажиром в Выборгском районе Санкт-Петербурга, обстрелял его из травматического оружия, сам пришел в полицию, он задержан,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:24:00+03:00
2025-03-03T11:24:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Таксист, который повздорив с пассажиром в Выборгском районе Санкт-Петербурга, обстрелял его из травматического оружия, сам пришел в полицию, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Накануне ведомство информировало, что 35-летний петербуржец обратился в больницу с ушибами и ссадинами после того, как водитель такси, в котором он ехал, в ходе конфликта выстрелил в мужчину из травматического пистолета на проспекте Энгельса. Как установила полиция, за рулем такси находился 31-летний житель Петербурга. "Таксист самостоятельно явился в отдел полиции... Стрелявший задержан... и помещен в изолятор", – говорится в сообщении. После инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УКРФ), добавили в ГУМВД.
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происшествия, санкт-петербург, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Выборгский район
Таксист, обстрелявший пассажира из пневматики, пришел в полицию с повинной
Обстрелявший пассажира из пневматики в Петербурге таксист сам пришел в полицию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Таксист, который повздорив с пассажиром в Выборгском районе Санкт-Петербурга, обстрелял его из травматического оружия, сам пришел в полицию, он задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Накануне ведомство информировало, что 35-летний петербуржец обратился в больницу с ушибами и ссадинами после того, как водитель такси, в котором он ехал, в ходе конфликта выстрелил в мужчину из травматического пистолета на проспекте Энгельса.
Как установила полиция, за рулем такси находился 31-летний житель Петербурга.
"Таксист самостоятельно явился в отдел полиции... Стрелявший задержан... и помещен в изолятор", – говорится в сообщении.
После инцидента возбуждено уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УКРФ), добавили в ГУМВД.