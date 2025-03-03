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Народно-демократическая партия Таджикистана

Народно-демократическая партия Таджикистана - РИА Новости, 03.03.2025

Народно-демократическая партия Таджикистана

Народно-Демократическая партия Таджикистана (НДПТ) – правящая партия, учрежденная в декабре 1994 года (оргкомитет образован в 1993 году) Абдулмаджидом... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:33:00+03:00

2025-03-03T14:33:00+03:00

2025-03-03T14:33:00+03:00

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Народно-Демократическая партия Таджикистана (НДПТ) – правящая партия, учрежденная в декабре 1994 года (оргкомитет образован в 1993 году) Абдулмаджидом Достиевым, первым заместителем председателя Верховного Совета. Ее целью было создание единой политической силы, объединяющей все слои общества республики. При образовании называлась Народная партия Таджикистана, под новым названием с 1997 года.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вступил в партию в марте 1998 года, в апреле того же года на съезде он был избран единогласно ее председателем. В последующем неоднократно переизбирался, в последний раз – в декабре 2024 года. Государственная программа и стратегия являются центром и основой деятельности партии. Идеологические аспекты НДПТ основаны на национальном единстве, социальной справедливости и устойчивом развитии.Программа партии направлена на обеспечение стабильности, укрепление государственного суверенитета, развитие рыночной экономики, улучшение благосостояния граждан и повышение уровня образования и культуры. НДПТ уделяет основное внимание формированию сильной государственной власти, способной обеспечить мир, стабильность и порядок в обществе. Важнейшие задачи партии включают поддержку национальной экономики, развитие инфраструктуры, улучшение системы здравоохранения и образования, а также решение социальных проблем. Партия стремится к развитию демократических институтов и активному участию граждан в государственном управлении.Важным направлением является укрепление национального суверенитета, развитие независимой экономики и продвижение социальных реформ, направленных на улучшение условий жизни граждан. НДПТ выступает за укрепление двусторонних и многосторонних отношений, особенно в рамках региональных организаций, таких как СНГ, ШОС и ОДКБ. В феврале 2017 года было подписано соглашение о взаимодействии между партией НДПТ и российской партией "Единая Россия". Согласно официальной статистике, по состоянию на декабрь 2024 года, партия объединяет более 600 тысяч членов. На парламентских выборах 1995 года (в прежний однопалатный парламент, состоявший из 181 места) партия получила всего пять мест, но ее фракция резко возросла, до 90 мест, когда в нее вошли беспартийные депутаты.В 2000 году прошли первые выборы в двухпартийный парламент Таджикистана. НДПТ значительно увеличила свою поддержку благодаря вступлению в нее Эмомали Рахмона, получив 36 мест из 63 в нижней палате парламента. В ходе парламентских выборов 2005 года партия получила 49 из 63 мест в первом туре, и еще 3 – во втором. В 2010 году на парламентских выборах НДПТ набрала 71,04% голосов и получила в парламенте 55 мест. На парламентских выборах 2015 года НДПТ набрала по единому общереспубликанскому округу 65,2% голосов. Она получила в парламенте 51 депутатское место. В 2020 году на парламентских выборах НДПТ получила 47 мест в нижней палате. На седьмых парламентских выборах, которые состоялись 2 марта 2025 года, правящая НДПТ одержала очередную победу, получив поддержку 71,3% голосов избирателей. В парламенте НДПТ получила 49 депутатских мест. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, таджикистан