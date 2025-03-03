https://ria.ru/20250303/t-granty-2002745737.html
Программу "Т-Гранты" запустят для поддержки общественных инициатив и НКО
Программу "Т-Гранты" запустят для поддержки общественных инициатив и НКО - РИА Новости, 03.03.2025
Программу "Т-Гранты" запустят для поддержки общественных инициатив и НКО
Т-Банк запускает новую федеральную программу для поддержки общественных инициатив и некоммерческого сектора "Т-Гранты", сообщает банк. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:21:00+03:00
2025-03-03T14:21:00+03:00
2025-03-03T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Т-Банк запускает новую федеральную программу для поддержки общественных инициатив и некоммерческого сектора "Т-Гранты", сообщает банк.Миссия программы заключается в том, чтобы поддержать активных и инициативных жителей России. Бюджет программы составит 85 миллионов рублей в 2025 году.Новая программа объединит и масштабирует ежегодные конкурсы "Скиньте мяч" для личных проектов и "Поддержка будет" для НКО, которые проходят с 2021 года. За это время победители конкурса реализовали сотню проектов и вовлекли в них более 8 тысяч человек.В 2025 году конкурс включает два направления:Конкурс поддерживает инициативных россиян, которые организуют спортивные и культурные мероприятия, создают или модернизируют общественные пространства, а также делятся увлечениями с детьми и взрослыми. Период приема заявок: с 3 по 31 марта 2025 года. Объявление победителей: не позднее 18 июня 2025 года. Реализация проектов: с июля по октябрь 2025 года.В жюри конкурса войдут: заслуженный тренер России, основатель детской Футбольной школы им. Слуцкого Леонид Слуцкий; актер, продюсер Антон Лапенко; заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Матвеев и стендап-комик Евгений Чебатков.Эксперты программы проведут два открытых вебинара – 11 и 19 марта, где подробно расскажут, как заполнять заявку. Для участия нужно пройти регистрацию.При подаче заявки у участников будет возможность предложить проект создания или обновления спортивного или досугового объекта в своем городе. Это может быть, например, спортивная площадка, модернизация скейт-парка или обустройство творческой мастерской.""Т-Гранты" – это программа для тех, кто действует. Мы поддерживаем людей, меняющих реальность вокруг себя, – организаторов спортивных и культурных инициатив, создателей общественных пространств, лидеров благотворительных проектов. В 2025 году программа выходит на новый уровень: увеличен размер грантов, расширены возможности финансирования. "Т-Гранты" поддерживают авторское творчество без жестких рамок и бюрократии. Мы ценим оригинальные идеи и даем авторам свободу самовыражения. Мы верим: сила в тех, кто не боится брать ответственность. И мы готовы помогать им становиться еще сильнее", - рассказала руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.Старт и детали конкурса для НКО будут объявлены в апреле 2025 года.
https://ria.ru/20250218/t-bank-2000179307.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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т-банк (ао «тинькофф банк»), россия, гранты
Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Россия, гранты
Программу "Т-Гранты" запустят для поддержки общественных инициатив и НКО
Т-банк: программу "Т-Гранты" запустят для поддержки общественных инициатив и НКО
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Т-Банк запускает новую федеральную программу для поддержки общественных инициатив и некоммерческого сектора "Т-Гранты", сообщает банк.
Миссия программы заключается в том, чтобы поддержать активных и инициативных жителей России. Бюджет программы составит 85 миллионов рублей в 2025 году.
Новая программа объединит и масштабирует ежегодные конкурсы "Скиньте мяч" для личных проектов и "Поддержка будет" для НКО, которые проходят с 2021 года. За это время победители конкурса реализовали сотню проектов и вовлекли в них более 8 тысяч человек.
В 2025 году конкурс включает два направления:
- "Т-Гранты: Личные проекты" – до 250 тысяч рублей на развитие спортивных, творческих и досуговых инициатив для активных граждан.
- "Т-Гранты: НКО" – до 3,5 миллиона рублей на цифровизацию, повышение эффективности и развитие команд благотворительных организаций.
Конкурс поддерживает инициативных россиян, которые организуют спортивные и культурные мероприятия, создают или модернизируют общественные пространства, а также делятся увлечениями с детьми и взрослыми. Период приема заявок: с 3 по 31 марта 2025 года. Объявление победителей: не позднее 18 июня 2025 года. Реализация проектов: с июля по октябрь 2025 года.
В жюри конкурса войдут: заслуженный тренер России, основатель детской Футбольной школы им. Слуцкого Леонид Слуцкий; актер, продюсер Антон Лапенко; заслуженный артист России, актер театра и кино Максим Матвеев и стендап-комик Евгений Чебатков.
Эксперты программы проведут два открытых вебинара – 11 и 19 марта, где подробно расскажут, как заполнять заявку. Для участия нужно пройти регистрацию.
При подаче заявки у участников будет возможность предложить проект создания или обновления спортивного или досугового объекта в своем городе. Это может быть, например, спортивная площадка, модернизация скейт-парка или обустройство творческой мастерской.
""Т-Гранты" – это программа для тех, кто действует. Мы поддерживаем людей, меняющих реальность вокруг себя, – организаторов спортивных и культурных инициатив, создателей общественных пространств, лидеров благотворительных проектов. В 2025 году программа выходит на новый уровень: увеличен размер грантов, расширены возможности финансирования. "Т-Гранты" поддерживают авторское творчество без жестких рамок и бюрократии. Мы ценим оригинальные идеи и даем авторам свободу самовыражения. Мы верим: сила в тех, кто не боится брать ответственность. И мы готовы помогать им становиться еще сильнее", - рассказала руководитель отдела стратегических социальных проектов Т-Банка Татьяна Полякова.
Старт и детали конкурса для НКО будут объявлены в апреле 2025 года.