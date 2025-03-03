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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.03.2025
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12:57 03.03.2025 (обновлено: 13:05 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/svo-2002737484.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:57:00+03:00
2025-03-03T13:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
северск
константиновка
безопасность
часов яр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, константиновка, безопасность, часов яр
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Северск, Константиновка, Безопасность, Часов Яр
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмовых групп ВДВ РФ
Военнослужащий штурмовых групп ВДВ РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий штурмовых групп ВДВ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСеверскКонстантиновкаБезопасностьЧасов Яр
 
 
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