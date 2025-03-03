https://ria.ru/20250303/svo-2002737484.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:57:00+03:00

2025-03-03T12:57:00+03:00

2025-03-03T13:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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северск

константиновка

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 205 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клебан-Бык, Дылеевка, Шевченко, Плещеевка, Северск, Часов Яр, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 205 военнослужащих, два пикапа и 155-миллиметровая гаубица М777 производства США.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

константиновка

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, константиновка, безопасность, часов яр