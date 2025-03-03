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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:58:00+03:00
2025-03-03T12:58:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.Бойцы поразили формирования шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.Потери противника составили:
https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика, Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
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