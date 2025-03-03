https://ria.ru/20250303/svo-2002737238.html

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 03.03.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:58:00+03:00

2025-03-03T12:58:00+03:00

2025-03-03T13:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Группировка войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", — указали в ведомстве.Бойцы поразили формирования шести украинских бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Поддубное, Воскресенка, Отрадное, Богатырь, Комар, Днепроэнергия, Шевченко, Привольное в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.Потери противника составили:

https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, безопасность