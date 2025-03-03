https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html

Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО

Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 03.03.2025

Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО

Волонтеры доставили три квадроцикла от правительства Магаданской области в зону специальной военной операции. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:58:00+03:00

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2025-03-03T10:58:00+03:00

надежные люди

сергей носов

магаданская область

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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Волонтеры доставили три квадроцикла от правительства Магаданской области в зону специальной военной операции. "Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции (белогородское, курское и брянское направления) по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В Год защитника Отечества и к 23 февраля высокопроходимые транспортные средства получили наши бойцы из знаменитой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также колымские военные медики и связисты", - сообщает правительство Магаданской области. Дополняется, что квадроциклы способны преодолевать труднопроходимые участки местности. Они легко передвигаются в ограниченном пространстве и могут добраться до самых удаленных уголков.

https://ria.ru/20250228/pomosch-2002149527.html

магаданская область

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сергей носов, магаданская область