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Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 03.03.2025
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:58 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/svo-2002703619.html
Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО
Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 03.03.2025
Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО
Волонтеры доставили три квадроцикла от правительства Магаданской области в зону специальной военной операции. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:58:00+03:00
2025-03-03T10:58:00+03:00
надежные люди
сергей носов
магаданская область
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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Волонтеры доставили три квадроцикла от правительства Магаданской области в зону специальной военной операции. "Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции (белогородское, курское и брянское направления) по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В Год защитника Отечества и к 23 февраля высокопроходимые транспортные средства получили наши бойцы из знаменитой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также колымские военные медики и связисты", - сообщает правительство Магаданской области. Дополняется, что квадроциклы способны преодолевать труднопроходимые участки местности. Они легко передвигаются в ограниченном пространстве и могут добраться до самых удаленных уголков.
https://ria.ru/20250228/pomosch-2002149527.html
магаданская область
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сергей носов, магаданская область
Надежные люди, Сергей Носов, Магаданская область
Квадроциклы доставили из Магадана в зону СВО

Три квадроцикла доставили из Магадана в зону СВО

© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской областиТри квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции
Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской области
Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции
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МАГАДАН, 3 мар - РИА Новости. Волонтеры доставили три квадроцикла от правительства Магаданской области в зону специальной военной операции.
"Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции (белогородское, курское и брянское направления) по поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова. В Год защитника Отечества и к 23 февраля высокопроходимые транспортные средства получили наши бойцы из знаменитой 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, а также колымские военные медики и связисты", - сообщает правительство Магаданской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской областиТри квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции
Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Магаданской области
Три квадроцикла переданы колымским военнослужащим в зоне СВО и контртеррористической операции
Дополняется, что квадроциклы способны преодолевать труднопроходимые участки местности. Они легко передвигаются в ограниченном пространстве и могут добраться до самых удаленных уголков.
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Надежные людиСергей НосовМагаданская область
 
 
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