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Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир - РИА Новости, 03.03.2025
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00:17 03.03.2025 (обновлено: 02:58 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/stroitelstvo-2002636358.html
Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир
Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир - РИА Новости, 03.03.2025
Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир
Рейтинг городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения возглавили Краснодар и Тюмень, замыкают сотню... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:17:00+03:00
2025-03-03T02:58:00+03:00
жилье
россия
москва
краснодар
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Рейтинг городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения возглавили Краснодар и Тюмень, замыкают сотню Комсомольск-на-Амуре и Мурманск, свидетельствует исследование РИА Новости. Ситуация на строительном рынке Как отмечают аналитики, прошедший 2024 год для российского строительного рынка оказался достаточно удачным, хотя результат немного ниже, чем годом ранее. По итогам 2024 года введено более 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. По итогам 2024 года возведено 14,2 тысячи многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,36 миллиона новых квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить жилищные условия. При этом ситуация с новым строительством квартир крайней неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов. Для выявления различий в масштабах нового строительства в городах России эксперты РИА Новости провели исследование состояния жилищного строительства в стране. По его результатам был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир. В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России). Строительный бум Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах по состоянию на январь 2025 года строится более 110 миллионов квадратных жилья, или 2,3 миллиона квартир. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на ТОП-15 мегаполисов более половины строительства квартир. В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Краснодар, который сместил на третье место Санкт-Петербург по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2025 года в Краснодаре возводится 5,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 5,26 миллиона. Замыкают пятерку Екатеринбург (4,8 миллиона квадратных метров) и Тюмень (3,6 миллиона квадратных метров). Кроме того, в Ростове-на-Дону в стадии строительства 3,3 миллиона "жилых" квадратных метров. Еще в трех – Уфе, Новосибирске и Владивостоке – абсолютный объем текущего строительства превышает 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Стоит отметить, что эти же регионы входили в число лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы строительства жилья. В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,27 квадратного метра жилья. Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря. Вторую и третью строчку рейтинга занимают Тюмень и Владивосток, где также возводится более 4 квадратных метров на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы – Мытищи и Красногорск – с результатами 3,4 и 3,1 квадратного метра строящегося жилья на душу населения. Более 3 квадратных метров жилья на душу населения строят и в Екатеринбурге, который занял шестое место в рейтинге. Кроме того, еще в восьми российских городах объемы строящегося жилья на душу населения превышают 2 квадратных метра. В середине таблицы 35 городов показывают результаты не ниже 1,1 квадратного метра строящегося жилья на одного жителя, что является медианным результатом для России в целом. По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 37-м месте с результатом 1,3 метра квадратно на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 55-й позиции в рейтинге. Строительный спад На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Комсомольск-на-Амуре. В этом дальневосточном городе в настоящий момент строят лишь 0,01 квадратного метра на душу населения. На фоне масштабов в городах-лидерах, можно говорить о том, что индустриального многоквартирного строительства в Комсомольске-на-Амуре нет совсем. Предпоследнее место в рейтинге занимает Мурманск с результатом лишь незначительно лучше, чем в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, еще в пяти крупных городах России на начало 2025 года строят очень мало квартир (менее 0,2 квадратного метра на человека). В эту пятерку входят: Нижний Тагил, Новокузнецк, Нижневартовск, Анадырь и Горно-Алтайск. Еще в восьми городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.
https://ria.ru/20250303/reyting-2001810625.html
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жилье, россия, москва, краснодар
Жилье, Россия, Москва, Краснодар
Стал известен лидер рейтинга городов по масштабам строительства квартир

Краснодар и Тюмень возглавили рейтинг городов по объемам строительства квартир

© РИА Новости / Илья ПиталевСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Строительство жилого комплекса . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Рейтинг городов России по объемам строительства квартир в начале 2025 года в расчете на душу населения возглавили Краснодар и Тюмень, замыкают сотню Комсомольск-на-Амуре и Мурманск, свидетельствует исследование РИА Новости.

Ситуация на строительном рынке

Как отмечают аналитики, прошедший 2024 год для российского строительного рынка оказался достаточно удачным, хотя результат немного ниже, чем годом ранее. По итогам 2024 года введено более 107,8 миллиона квадратных метров жилья, что на 2,4% меньше, чем в 2023 году. По итогам 2024 года возведено 14,2 тысячи многоквартирных домов, в которых было построено почти 1,36 миллиона новых квартир, что позволило нескольким миллионам жителей России улучшить жилищные условия.
Рейтинг российских городов по масштабам строительства
Рейтинг российских городов по масштабам строительства
00:00
При этом ситуация с новым строительством квартир крайней неоднородная. В некоторых городах строят много, а в других возводят лишь небольшое число новых объектов. Для выявления различий в масштабах нового строительства в городах России эксперты РИА Новости провели исследование состояния жилищного строительства в стране. По его результатам был подготовлен рейтинг российских городов по масштабам строительства квартир.
В качестве показателя, по которому ранжировались города, выступает площадь строящегося жилья в многоквартирных домах на душу населения в 100 крупнейших городах России (административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России).
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Строительный бум

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах по состоянию на январь 2025 года строится более 110 миллионов квадратных жилья, или 2,3 миллиона квартир. При этом на первую пятерку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на ТОП-15 мегаполисов более половины строительства квартир.
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В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2025 года в столице возводится 17,4 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Краснодар, который сместил на третье место Санкт-Петербург по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2025 года в Краснодаре возводится 5,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 5,26 миллиона.
Замыкают пятерку Екатеринбург (4,8 миллиона квадратных метров) и Тюмень (3,6 миллиона квадратных метров). Кроме того, в Ростове-на-Дону в стадии строительства 3,3 миллиона "жилых" квадратных метров. Еще в трех – Уфе, Новосибирске и Владивостоке – абсолютный объем текущего строительства превышает 2,5 миллиона квадратных метров жилья. Стоит отметить, что эти же регионы входили в число лидеров и в прошлом году и сохраняют высокие темпы строительства жилья.
В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,27 квадратного метра жилья. Столица Кубани на протяжении нескольких лет является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и относительной близостью теплого моря.
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Вторую и третью строчку рейтинга занимают Тюмень и Владивосток, где также возводится более 4 квадратных метров на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы – Мытищи и Красногорск – с результатами 3,4 и 3,1 квадратного метра строящегося жилья на душу населения. Более 3 квадратных метров жилья на душу населения строят и в Екатеринбурге, который занял шестое место в рейтинге. Кроме того, еще в восьми российских городах объемы строящегося жилья на душу населения превышают 2 квадратных метра.
В середине таблицы 35 городов показывают результаты не ниже 1,1 квадратного метра строящегося жилья на одного жителя, что является медианным результатом для России в целом.
По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 37-м месте с результатом 1,3 метра квадратно на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 55-й позиции в рейтинге.
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Строительный спад

На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Комсомольск-на-Амуре. В этом дальневосточном городе в настоящий момент строят лишь 0,01 квадратного метра на душу населения. На фоне масштабов в городах-лидерах, можно говорить о том, что индустриального многоквартирного строительства в Комсомольске-на-Амуре нет совсем.
Предпоследнее место в рейтинге занимает Мурманск с результатом лишь незначительно лучше, чем в Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, еще в пяти крупных городах России на начало 2025 года строят очень мало квартир (менее 0,2 квадратного метра на человека). В эту пятерку входят: Нижний Тагил, Новокузнецк, Нижневартовск, Анадырь и Горно-Алтайск. Еще в восьми городах объемы строительства от 0,2 до 0,4 квадратного метра на душу населения.
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