https://ria.ru/20250303/starmer-2002659086.html

"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России

"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.03.2025

"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России

Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:39:00+03:00

2025-03-03T08:39:00+03:00

2025-03-03T08:39:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News."В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", — заявил политик.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002644556.html

https://ria.ru/20250303/starmer-2002641795.html

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