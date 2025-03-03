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"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.03.2025
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08:39 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/starmer-2002659086.html
"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России
"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 03.03.2025
"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России
Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:39:00+03:00
2025-03-03T08:39:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News."В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", — заявил политик.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002644556.html
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в мире, россия, украина, великобритания, кир стармер, yahoo! inc.
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Кир Стармер, Yahoo! Inc.
"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России

Стармер считает, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News.
«
"В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", — заявил политик.
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В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
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В миреРоссияУкраинаВеликобританияКир СтармерYahoo! Inc.
 
 
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