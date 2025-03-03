"Никакого прогресса". Стармер сделал дерзкое заявление о России
Стармер считает, что Россия не должна диктовать условия мира на Украине
© AP Photo / Aurelien MorissardПремьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже
© AP Photo / Aurelien Morissard
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после окончания саммита по Украине в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия не должна диктовать условия мира на Украине, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чьи слова передает Yahoo News.
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"В конечном счете в соглашении должна будет участвовать Россия, конечно, должна, но мы не можем подходить к этому с точки зрения того, что Россия диктует условия любых гарантий безопасности еще до того, как мы придем к соглашению, иначе мы вообще не добьемся никакого прогресса", — заявил политик.
В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.