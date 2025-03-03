https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html

В США пришли к неприятному для Европы выводу из-за скандала с Зеленским

В США пришли к неприятному для Европы выводу из-за скандала с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025

В США пришли к неприятному для Европы выводу из-за скандала с Зеленским

Поведение Владимира Зеленского в Белом доме и конфликт на Украине показали, что США нужно бросить Европу, пишет American Thinker. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:19:00+03:00

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2025-03-03T15:19:00+03:00

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дональд трамп

владимир зеленский

мюнхенская конференция по безопасности

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского в Белом доме и конфликт на Украине показали, что США нужно бросить Европу, пишет American Thinker."Односторонние отношения с Европой должны быть прекращены. Конфликт на Украине, слова и действия Зеленского, одобренные европейскими элитами, подчеркнули экономическую и геополитическую необходимость бросить Европу", — говорится в материале.Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на сведения из высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал перепалку Трампа и Владимира Зеленского беспрецедентным событием.

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002749088.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002738526.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, европа, дональд трамп, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков