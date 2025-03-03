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Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС - РИА Новости, 03.03.2025
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01:36 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ssha-2002642309.html
Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС
Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС - РИА Новости, 03.03.2025
Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС
Реакция европейских стран на публичный скандал с участием Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом показала, что в их действиях нет... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T01:36:00+03:00
2025-03-03T01:36:00+03:00
в мире
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лондон
владимир зеленский
дональд трамп
тулси габбард
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ВАШИНГТОН, 3 марта – РИА Новости. Реакция европейских стран на публичный скандал с участием Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом показала, что в их действиях нет приверженности миру, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News. "Я считаю, что те, кто критикует усилия (Трампа - ред.) подобным образом, демонстрируют отсутствие приверженности миру. А в случае многих европейских стран, даже если они говорят об этом, их преданность делу и ценностям свободы вызывает сомнения", — заявила Габбард. Габбард отметила, что есть фундаментальное различие между принципами, которые отстаивают президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, и интересами "европейских стран, которые предпочли встать на сторону Зеленского, фактически показав тем самым, что они будут поддерживать его в желании продолжать эту войну." После перепалки в Овальном кабинете, по итогу которой Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и отменил совместную пресс-конференцию, ряд европейских стран высказались в защиту Украины. Сразу после провальных переговоров с США Зеленский отправился Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Ранее в феврале, на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он также заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
https://ria.ru/20250301/tramp-2002510013.html
https://ria.ru/20250227/zelenskiy-2001997988.html
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в мире, сша, украина, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, тулси габбард
В мире, США, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Тулси Габбард
Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС

Габбард: критика Трампа со стороны ЕС показала отсутствие стремления к миру

© AP Photo / John McDonnellТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / John McDonnell
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 марта – РИА Новости. Реакция европейских стран на публичный скандал с участием Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом показала, что в их действиях нет приверженности миру, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News.
"Я считаю, что те, кто критикует усилия (Трампа - ред.) подобным образом, демонстрируют отсутствие приверженности миру. А в случае многих европейских стран, даже если они говорят об этом, их преданность делу и ценностям свободы вызывает сомнения", — заявила Габбард.
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1 марта, 22:18
Габбард отметила, что есть фундаментальное различие между принципами, которые отстаивают президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, и интересами "европейских стран, которые предпочли встать на сторону Зеленского, фактически показав тем самым, что они будут поддерживать его в желании продолжать эту войну."
После перепалки в Овальном кабинете, по итогу которой Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и отменил совместную пресс-конференцию, ряд европейских стран высказались в защиту Украины. Сразу после провальных переговоров с США Зеленский отправился Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Ранее в феврале, на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он также заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
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