Глава нацразведки США ответила на критику Трампа со стороны ЕС
Габбард: критика Трампа со стороны ЕС показала отсутствие стремления к миру
© AP Photo / John McDonnellТулси Габбард
© AP Photo / John McDonnell
Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 марта – РИА Новости. Реакция европейских стран на публичный скандал с участием Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом показала, что в их действиях нет приверженности миру, заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью Fox News.
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Габбард отметила, что есть фундаментальное различие между принципами, которые отстаивают президент Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс, и интересами "европейских стран, которые предпочли встать на сторону Зеленского, фактически показав тем самым, что они будут поддерживать его в желании продолжать эту войну."
После перепалки в Овальном кабинете, по итогу которой Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом и отменил совместную пресс-конференцию, ряд европейских стран высказались в защиту Украины. Сразу после провальных переговоров с США Зеленский отправился Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер проводит очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Ранее в феврале, на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, вице-президент США Вэнс выступил с критикой в адрес лидеров Европейского союза. Он также заявлял, что некоторые европейские страны отступают от принципов свободы слова и демократии. Вэнс выразил обеспокоенность тем, что эта тенденция не только подрывает внутреннюю стабильность европейских государств, но и ставит под сомнение основы сотрудничества между США и Европой. В заключение своей речи вице-президент призвал европейских политиков предоставить гражданам возможность свободно выражать свои мысли.
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