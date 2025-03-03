https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002825446.html

Спецоперация, 3 марта: ВСУ потеряли до 1315 военных и пять танков за сутки

Спецоперация, 3 марта: ВСУ потеряли до 1315 военных и пять танков за сутки - РИА Новости, 03.03.2025

Спецоперация, 3 марта: ВСУ потеряли до 1315 военных и пять танков за сутки

ВСУ потеряли за сутки до 1315 военнослужащих и 5 танков, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер предложили перемирие на... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:19:00+03:00

2025-03-03T18:19:00+03:00

2025-03-03T18:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 1315 военнослужащих и 5 танков, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер предложили перемирие на Украине на месяц, ПВО сбила 8 беспилотников над Липецкой, Ростовской и Белгородской областями. ВСУ потеряли до 1315 человек и пять танковПотери украинских войск за сутки составили до 1315 человек и 5 танков, следует из сводки Минобороны России. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139-ти районах. Средства ПВО сбили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников. ВСУ потеряли на Курском направлении более 160 военныхПотери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 160 военнослужащих, 12 военнослужащих ВСУ сдались в плен, уничтожены два бронетранспортера, девять боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия, три миномета и радиолокационная станция радиоэлектронной разведки, а также 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов. ПВО сбила восемь дронов над территорией РоссииРоссийские средства ПВО ночью уничтожили три украинских беспилотника над Липецкой областью, два - над Ростовской, еще два - над Белгородской. Около 8.55 мск над Белгородской областью был сбит еще один БПЛА. Зеленский заявил, что все еще готов подписать сделку с США по минераламВладимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает агентство Рейтер. Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. Президент США Дональд Трамп заявлял, что в рамках договоренности США станут основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Проект он называл выгодным для Украины и США. Трамп требует от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов" за оказанную помощь. Макрон и Стармер предлагают перемирие на Украине на месяцПрезидент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия. Президент Франции также сказал, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные. Кроме того, Макрон выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом. Макрон также сообщил о желании начать обсуждение "европейского аспекта" использования французского ядерного оружия. По его мнению, французская армия "могла бы пойти так далеко, что разместила бы ядерное оружие в странах-партнерах во взаимодействии с их армиями". Подготовка к встрече Путина и Трампа ведется ускоренными темпами Подготовка к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщает телеканал CNN. CNN предполагает, что перепалка Трампа с Зеленским в Белом доме могла быть спланирована администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров.

https://ria.ru/20250303/terakty-2002817143.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002800957.html

https://ria.ru/20250303/makron--2002745353.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html

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