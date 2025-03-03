https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002649798.html
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard
Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:10:00+03:00
2025-03-03T05:10:00+03:00
2025-03-03T08:36:00+03:00
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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк ВСУ Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу. "Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось", – рассказал разведчик-оператор Виталий. Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение. Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002658019_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_f90f9d4eb19aac073c9e0d3afd646dbd.jpg
Загоревшийся танк "Леопард" после удара FPV-дроном
Немецкий танк "Леопард" загорелся и мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр". Это не первый "Леопард" на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА. Оператор-разведчик Виталий рассказал, что обнаружил замаскированный "Леопард" по свежим следам. Его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, выявляет их слабые места. Виталий отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.
2025-03-03T05:10
true
PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard
Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны.
"Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк ВСУ
Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ
.
Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу.
«
"Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось", – рассказал разведчик-оператор Виталий.
Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение.
Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.