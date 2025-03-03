Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.03.2025 (обновлено: 08:36 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002649798.html
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard
Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:10:00+03:00
2025-03-03T08:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002658019_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd93ae43bf1be958c6789a17e200ebf4.jpg
ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк ВСУ Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу. "Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось", – рассказал разведчик-оператор Виталий. Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение. Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Загоревшийся танк "Леопард" после удара FPV-дроном
Немецкий танк "Леопард" загорелся и мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр". Это не первый "Леопард" на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА. Оператор-разведчик Виталий рассказал, что обнаружил замаскированный "Леопард" по свежим следам. Его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, выявляет их слабые места. Виталий отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.
2025-03-03T05:10
true
PT1M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002658019_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_f90f9d4eb19aac073c9e0d3afd646dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard

Российские военные уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны.
"Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк ВСУ Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу.
«
"Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось", – рассказал разведчик-оператор Виталий.
Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение.
Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала