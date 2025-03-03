https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002649798.html

Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard

Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard - РИА Новости, 03.03.2025

Бойцы "Центра" уничтожили немецкий танк Leopard

Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:10:00+03:00

2025-03-03T05:10:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Немецкий танк Leopard мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр", это не первый Leopard на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны. "Военнослужащие расчета ударного FPV-дрона соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк ВСУ Leopard на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что в ходе проведения воздушной разведки операторы обнаружили свежие следы бронетехники, ведущие с дороги в лесополосу. "Я его выследил по свежим следам. Там он был замаскирован в капонире. Первым ударом я убрал взрывной волной деревья, которыми была замаскирована задняя часть танка. Вторым зашел четко куда планировалось", – рассказал разведчик-оператор Виталий. Военнослужащие после выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение. Разведчик Виталий отметил, что его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, смотрят их слабые места. Он отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Загоревшийся танк "Леопард" после удара FPV-дроном Немецкий танк "Леопард" загорелся и мощно cдетонировал после удара FPV-дроном группировки "Центр". Это не первый "Леопард" на красноармейском направлении, который уничтожил данный расчет ударных БПЛА. Оператор-разведчик Виталий рассказал, что обнаружил замаскированный "Леопард" по свежим следам. Его расчет изучает "Леопарды" на уязвимость, выявляет их слабые места. Виталий отметил, чтобы остановить любую технику, нужно бить прежде всего в двигатель или по гусеничному колесу. 2025-03-03T05:10 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины