https://ria.ru/20250303/smi-2002660380.html

Возможные гарантии Украине со стороны НАТО вызывают вопросы, пишет Milliyet

Возможные гарантии Украине со стороны НАТО вызывают вопросы, пишет Milliyet - РИА Новости, 03.03.2025

Возможные гарантии Украине со стороны НАТО вызывают вопросы, пишет Milliyet

Возможное предоставление членами НАТО гарантий безопасности Украине вызывает вопросы, так как страна вряд ли станет членом альянса в ближайшем будущем, пишет в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:52:00+03:00

2025-03-03T08:52:00+03:00

2025-03-03T10:43:00+03:00

в мире

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лондон

кир стармер

дмитрий песков

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Возможное предоставление членами НАТО гарантий безопасности Украине вызывает вопросы, так как страна вряд ли станет членом альянса в ближайшем будущем, пишет в понедельник турецкая проправительственная газета Milliyet.Глава МИД Турции Хакан Фидан 2 марта заявил, что среди европейских лидеров возникли различные точки зрения относительно позиции, занятой США в последние несколько недель, по его словам, этот вопрос также обсуждался за столом переговоров на прошедшей встрече в Лондоне. Фидан отметил, что имеется ряд вопросов относительно конфликта на Украине и тематики безопасности Европы."Гарантии безопасности Украины обсуждаются в двух контекстах. Первый - как будет поддерживаться линия прекращения огня? Другими словами, размер военного присутствия на линии прекращения огня, под каким колпаком оно будет находиться и какие затраты повлечет за собой. Учитывая протяженность линии прекращения огня, мы говорим о месте, где, возможно, должны находиться тысячи солдат. Это вопрос, который необходимо обсудить, вплоть до того, кого Россия хотела бы там видеть или нет", - сообщает издание.Во-вторых, говорится в материале, еще один аспект заключается в том, как будет обеспечиваться безопасность Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе."Поскольку она (Украина - ред.) вряд ли станет членом НАТО в ближайшем будущем, возникает вопрос: как можно гарантировать безопасность Украины, если она не является членом НАТО?" - заключает газета.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240919/stoltenberg-1973719800.html

https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html

https://ria.ru/20241017/nato-1978593239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, лондон, кир стармер, дмитрий песков, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)