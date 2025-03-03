Рейтинг@Mail.ru
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/slutskiy-2002637048.html
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.03.2025
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий
Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T00:27:00+03:00
2025-03-03T00:27:00+03:00
в мире
украина
лондон
вашингтон (штат)
леонид слуцкий (политик)
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_3e07a7841bb055d4dd57c09c0b82fdd3.jpg
МОСКВА, 3 марта - РИА Новости. Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов. Результат нулевой, неудавшаяся попытка восстановить политическое реноме клоуна после оглушительного провала в Вашингтоне", - сообщил Слуцкий. По его словам, "евробюрократы с инерционными фобиями и покрытыми нафталином антироссийскими призывами" говорили о гарантиях безопасности и необходимости поддержки Украины, "только кого и что они намерены продолжать поддерживать? И хватит ли элементарных ресурсов в условиях кризиса и сокращения производств в европейских странах?", - отметил Слуцкий. "Брюссель тем не менее сыплет милитаристскими заявлениями. (Глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен собралась сделать "стального дикобраза" из Украины перед лицом России. Даже не смешно. Пока у всей евроэлитки получилось вылепить только уверовавшую в безнаказанность хамскую морду, которую Зеленский и показал во всей красе в Овальном кабинете", - добавил Слуцкий. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002626570.html
украина
лондон
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782118915_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_ab70b86896ef7070157bada8275ffa68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, лондон, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, госдума рф, лдпр, еврокомиссия
В мире, Украина, Лондон, Вашингтон (штат), Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Госдума РФ, ЛДПР, Еврокомиссия
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий

Слуцкий: саммит в Лондоне прошел безрезультатно и не спасет главаря укронацистов

© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак
Перейти в медиабанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 марта - РИА Новости. Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Слуцкий заявил о провале саммита в Париже по Украине
17 февраля, 21:03
"Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов. Результат нулевой, неудавшаяся попытка восстановить политическое реноме клоуна после оглушительного провала в Вашингтоне", - сообщил Слуцкий.
По его словам, "евробюрократы с инерционными фобиями и покрытыми нафталином антироссийскими призывами" говорили о гарантиях безопасности и необходимости поддержки Украины, "только кого и что они намерены продолжать поддерживать? И хватит ли элементарных ресурсов в условиях кризиса и сокращения производств в европейских странах?", - отметил Слуцкий.
«
"Брюссель тем не менее сыплет милитаристскими заявлениями. (Глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен собралась сделать "стального дикобраза" из Украины перед лицом России. Даже не смешно. Пока у всей евроэлитки получилось вылепить только уверовавшую в безнаказанность хамскую морду, которую Зеленский и показал во всей красе в Овальном кабинете", - добавил Слуцкий.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Участники саммита в Лондоне разошлись в оценках позиции США по Украине
Вчера, 22:01
 
В миреУкраинаЛондонВашингтон (штат)Леонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенГосдума РФЛДПРЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала