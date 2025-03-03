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Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий

Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.03.2025

Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий

Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T00:27:00+03:00

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МОСКВА, 3 марта - РИА Новости. Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов. Результат нулевой, неудавшаяся попытка восстановить политическое реноме клоуна после оглушительного провала в Вашингтоне", - сообщил Слуцкий. По его словам, "евробюрократы с инерционными фобиями и покрытыми нафталином антироссийскими призывами" говорили о гарантиях безопасности и необходимости поддержки Украины, "только кого и что они намерены продолжать поддерживать? И хватит ли элементарных ресурсов в условиях кризиса и сокращения производств в европейских странах?", - отметил Слуцкий. "Брюссель тем не менее сыплет милитаристскими заявлениями. (Глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен собралась сделать "стального дикобраза" из Украины перед лицом России. Даже не смешно. Пока у всей евроэлитки получилось вылепить только уверовавшую в безнаказанность хамскую морду, которую Зеленский и показал во всей красе в Овальном кабинете", - добавил Слуцкий. В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250217/parizh-1999927991.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, лондон, вашингтон (штат), леонид слуцкий (политик), дональд трамп, урсула фон дер ляйен, госдума рф, лдпр, еврокомиссия