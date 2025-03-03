Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий
Слуцкий: саммит в Лондоне прошел безрезультатно и не спасет главаря укронацистов
© РИА Новости / Pool/Александр Щербак | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 марта - РИА Новости. Состоявшийся 2 марта саммит по Украине в Лондоне имеет нулевой результат, он не спасёт "главаря укронацистов", считает глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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"Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов. Результат нулевой, неудавшаяся попытка восстановить политическое реноме клоуна после оглушительного провала в Вашингтоне", - сообщил Слуцкий.
По его словам, "евробюрократы с инерционными фобиями и покрытыми нафталином антироссийскими призывами" говорили о гарантиях безопасности и необходимости поддержки Украины, "только кого и что они намерены продолжать поддерживать? И хватит ли элементарных ресурсов в условиях кризиса и сокращения производств в европейских странах?", - отметил Слуцкий.
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"Брюссель тем не менее сыплет милитаристскими заявлениями. (Глава Еврокомиссии – ред.) Урсула фон дер Ляйен собралась сделать "стального дикобраза" из Украины перед лицом России. Даже не смешно. Пока у всей евроэлитки получилось вылепить только уверовавшую в безнаказанность хамскую морду, которую Зеленский и показал во всей красе в Овальном кабинете", - добавил Слуцкий.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.