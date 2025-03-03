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В Словакии заявили о росте интереса к получению электронных виз в Россию - РИА Новости, 03.03.2025
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23:34 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/slovakiya-2002862718.html
В Словакии заявили о росте интереса к получению электронных виз в Россию
В Словакии заявили о росте интереса к получению электронных виз в Россию - РИА Новости, 03.03.2025
В Словакии заявили о росте интереса к получению электронных виз в Россию
Среди граждан Словакии растет интерес к получению электронных виз в Россию, в 2024 году их оформлено 788, сообщил заведующий консульским отделом российского... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:34:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 мар - РИА Новости. Среди граждан Словакии растет интерес к получению электронных виз в Россию, в 2024 году их оформлено 788, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Черкалин. "На фоне растущего интереса к получению электронных виз, дающих право на однократный въезд в Россию на срок до 16 дней (в 2024 году гражданам Словакии их оформлено 788), стабильным остается количество виз, оформляемых в консульском отделе посольства - почти 1300 в год, из которых четверть - многократные, в том числе, сроком до 5 лет", - сказал Черкалин в интервью словацкому изданию Hlavný denník. Он уточнил, что объемы предоставляемых в консульском отделе посольства России в Словакии услуг в 2024 году по некоторым позициям существенно возросли. "Например, количество выданных заграничных паспортов гражданам Российской Федерации увеличилось почти в 3,5 раза. Такая же тенденция наблюдалась и в 2023 году. К нам обращаются российские граждане не только из стран Евросоюза - Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Германии, Нидерландов, Португалии и так далее, но и из государств за пределами шенгена - Грузии, Сербии, Украины и других", - отметил Черкалин. По его словам, объем заявителей значительно увеличился, прежде всего, за счет российских граждан, проживающих в Чехии, где из-за закрытия по требованию чешской стороны генконсульств России и радикального сокращения числа сотрудников посольства, соотечественники практически лишены возможности оперативного получения всего набора консульских услуг. "Тем не менее, несмотря на сократившееся число работников и возросшую нагрузку, консульский отдел посольства России в Словакии справляется с поставленными перед ним задачами. Все заявители получают консульские услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации", - заключил Черкалин.
https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html
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словакия, россия, чехия, в мире
Словакия, Россия, Чехия, В мире
В Словакии заявили о росте интереса к получению электронных виз в Россию

Черкалин: среди граждан Словакии растет интерес к электронным визам в Россию

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мар - РИА Новости. Среди граждан Словакии растет интерес к получению электронных виз в Россию, в 2024 году их оформлено 788, сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Черкалин.
"На фоне растущего интереса к получению электронных виз, дающих право на однократный въезд в Россию на срок до 16 дней (в 2024 году гражданам Словакии их оформлено 788), стабильным остается количество виз, оформляемых в консульском отделе посольства - почти 1300 в год, из которых четверть - многократные, в том числе, сроком до 5 лет", - сказал Черкалин в интервью словацкому изданию Hlavný denník.
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Он уточнил, что объемы предоставляемых в консульском отделе посольства России в Словакии услуг в 2024 году по некоторым позициям существенно возросли.
"Например, количество выданных заграничных паспортов гражданам Российской Федерации увеличилось почти в 3,5 раза. Такая же тенденция наблюдалась и в 2023 году. К нам обращаются российские граждане не только из стран Евросоюза - Словакии, Чехии, Венгрии, Польши, Австрии, Германии, Нидерландов, Португалии и так далее, но и из государств за пределами шенгена - Грузии, Сербии, Украины и других", - отметил Черкалин.
По его словам, объем заявителей значительно увеличился, прежде всего, за счет российских граждан, проживающих в Чехии, где из-за закрытия по требованию чешской стороны генконсульств России и радикального сокращения числа сотрудников посольства, соотечественники практически лишены возможности оперативного получения всего набора консульских услуг.
"Тем не менее, несмотря на сократившееся число работников и возросшую нагрузку, консульский отдел посольства России в Словакии справляется с поставленными перед ним задачами. Все заявители получают консульские услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации", - заключил Черкалин.
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