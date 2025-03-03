В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине
Гашпар: в Словакии продолжат проверку законности передачи военной техники Киеву
Братислава. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 3 мар — РИА Новости. В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
В конце октября 2024-го Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта поставила Киеву вооружений почти на 700 миллионов евро. В результате Братислава сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче истребителей МиГ-29 и зенитного ракетного комплекса "Куб" стоимостью 500 миллионов евро. Итоги проверки передали правоохранительным органам.
"От министра внутренних дел в конце 2024 года мы узнали, что сформирована следственная группа и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам. Что касается сегодняшней комиссии, то мы ее созвали для того, чтобы получить информацию от правоохранительных органов, на какой стадии расследование, которое должно было начаться в конце 2024-го", — сказал он на пресс-конференции.
По словам вице-спикера парламента, заседание комиссии прошло в понедельник в засекреченном формате. Как пояснил Гашпар, участников проинформировали о юридической квалификации дел, находящихся в разработке следственной группы.
Ранее госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
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В апреле 2022 года Словакия передала систему противовоздушной обороны С-300, а в апреле 2023-го завершила поставки истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью того же года военная помощь Киеву из государственных ресурсов прекратили.
Словацкий лидер утверждал, что самолеты передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они отдали вполне функционирующую систему ПВО. Политик подчеркнул, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
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