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В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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16:17 03.03.2025 (обновлено: 17:11 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/slovakija-2002790678.html
В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине
В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине
В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:17:00+03:00
2025-03-03T17:11:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 3 мар — РИА Новости. В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. В конце октября 2024-го Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта поставила Киеву вооружений почти на 700 миллионов евро. В результате Братислава сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче истребителей МиГ-29 и зенитного ракетного комплекса "Куб" стоимостью 500 миллионов евро. Итоги проверки передали правоохранительным органам."От министра внутренних дел в конце 2024 года мы узнали, что сформирована следственная группа и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам. Что касается сегодняшней комиссии, то мы ее созвали для того, чтобы получить информацию от правоохранительных органов, на какой стадии расследование, которое должно было начаться в конце 2024-го", — сказал он на пресс-конференции. По словам вице-спикера парламента, заседание комиссии прошло в понедельник в засекреченном формате. Как пояснил Гашпар, участников проинформировали о юридической квалификации дел, находящихся в разработке следственной группы. Ранее госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.Словацкий лидер утверждал, что самолеты передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они отдали вполне функционирующую систему ПВО. Политик подчеркнул, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994114299.html
https://ria.ru/20250214/slovakija-1999419343.html
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в мире, украина, словакия, россия, роберт фицо, сергей лавров, нато, миг-29, зрк с-300, киев
В мире, Украина, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Сергей Лавров, НАТО, МиГ-29, ЗРК С-300, Киев
В Словакии прошло секретное заседание о законности военной помощи Украине

Гашпар: в Словакии продолжат проверку законности передачи военной техники Киеву

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БРАТИСЛАВА, 3 мар — РИА Новости. В Словакии депутаты на засекреченном заседании комитета по обороне и безопасности обсудили законность передачи властями военной техники Украине в 2022-2023 годах, заявил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.
В конце октября 2024-го Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта поставила Киеву вооружений почти на 700 миллионов евро. В результате Братислава сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче истребителей МиГ-29 и зенитного ракетного комплекса "Куб" стоимостью 500 миллионов евро. Итоги проверки передали правоохранительным органам.
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"От министра внутренних дел в конце 2024 года мы узнали, что сформирована следственная группа и она занимается теми выводами, которые сделало Высшее контрольное управление в контексте переданного Украине имущества и которые могут вести к уголовным делам. Что касается сегодняшней комиссии, то мы ее созвали для того, чтобы получить информацию от правоохранительных органов, на какой стадии расследование, которое должно было начаться в конце 2024-го", — сказал он на пресс-конференции.
По словам вице-спикера парламента, заседание комиссии прошло в понедельник в засекреченном формате. Как пояснил Гашпар, участников проинформировали о юридической квалификации дел, находящихся в разработке следственной группы.
Ранее госсекретарь словацкого Минобороны Игор Мелихер заявил, что его ведомство считает передачу Украине истребителей МиГ-29 и ПВО саботажем со стороны бывшего руководства, а в отношении экс-министра Ярослава Надя следует принять правовые меры.
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В апреле 2022 года Словакия передала систему противовоздушной обороны С-300, а в апреле 2023-го завершила поставки истребителей МиГ-29. С приходом правительства Роберта Фицо осенью того же года военная помощь Киеву из государственных ресурсов прекратили.

Словацкий лидер утверждал, что самолеты передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. Он также критиковал прошлое правительство за то, что они отдали вполне функционирующую систему ПВО. Политик подчеркнул, что совершенно непонятно, как Словакия в ближайшие годы будет решать вопрос с противовоздушной обороной.
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В миреУкраинаСловакияРоссияРоберт ФицоСергей ЛавровНАТОМиГ-29ЗРК С-300Киев
 
 
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