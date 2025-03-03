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МЧС проведет проверку систем оповещения в России
МЧС проведет проверку систем оповещения в России - РИА Новости, 03.03.2025
МЧС проведет проверку систем оповещения в России
В регионах России 5 марта зазвучат сирены и громкоговорители, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал "Внимание всем", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:15:00+03:00
2025-03-03T13:15:00+03:00
2025-03-03T13:15:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В регионах России 5 марта зазвучат сирены и громкоговорители, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал "Внимание всем", сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "5 марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!", - говорится в сообщении. Дважды в год специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. "МЧС России призывает граждан не волноваться и сохранять спокойствие", - заключили в ведомстве.
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС проведет проверку систем оповещения в России
МЧС предупредило о сиренах и громкоговорителях в регионах 5 марта