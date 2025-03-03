https://ria.ru/20250303/sily-2002744942.html

СМИ: в Джараману под Дамаском введут силы безопасности

СМИ: в Джараману под Дамаском введут силы безопасности - РИА Новости, 03.03.2025

СМИ: в Джараману под Дамаском введут силы безопасности

Представители новой администрации провинции Дамаск достигли договоренности с религиозными лидерами и представителями общественности о беспрепятственном вводе... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:19:00+03:00

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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Представители новой администрации провинции Дамаск достигли договоренности с религиозными лидерами и представителями общественности о беспрепятственном вводе сил безопасности в город Джарамана под Дамаском для поддержания стабильности и порядка, сообщает сирийская газета Al-Watan. В субботу источник РИА Новости сообщил, что группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джараману, однако вооруженные отряды, контролирующие город, препятствовали этому в результате чего произошли боестолкновения и были убиты двое сотрудников полиции. На фоне вооруженной эскалации в пригороде Дамаска, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности направить войска для защиты друзского населения Джараманы. Религиозные лидеры друзской общины на этом фоне заявили о своей приверженности Сирии и выступили посредниками между властями и местными силами самообороны, пообещав выдать виновных в провоцировании боестолкновений. "В сотрудничестве с религиозными лидерами и жителями города было достигнуто соглашение о вводе в город сил безопасности и полиции для выполнения своих обязанностей по сохранению безопасности, защите общества и государственных учреждений",- пишет издание.

https://ria.ru/20250226/damask-2001605212.html

дамаск (город)

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в мире, дамаск (город), израиль, сирия