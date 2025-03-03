СМИ: в Джараману под Дамаском введут силы безопасности
Al-Watan: в Джараману введут силы безопасности для поддержания порядка
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Представители новой администрации провинции Дамаск достигли договоренности с религиозными лидерами и представителями общественности о беспрепятственном вводе сил безопасности в город Джарамана под Дамаском для поддержания стабильности и порядка, сообщает сирийская газета Al-Watan.
В субботу источник РИА Новости сообщил, что группа сотрудников службы безопасности пыталась войти в Джараману, однако вооруженные отряды, контролирующие город, препятствовали этому в результате чего произошли боестолкновения и были убиты двое сотрудников полиции. На фоне вооруженной эскалации в пригороде Дамаска, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о готовности направить войска для защиты друзского населения Джараманы. Религиозные лидеры друзской общины на этом фоне заявили о своей приверженности Сирии и выступили посредниками между властями и местными силами самообороны, пообещав выдать виновных в провоцировании боестолкновений.
"В сотрудничестве с религиозными лидерами и жителями города было достигнуто соглашение о вводе в город сил безопасности и полиции для выполнения своих обязанностей по сохранению безопасности, защите общества и государственных учреждений",- пишет издание.
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