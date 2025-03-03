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Биография Кристиана Штокера

Биография Кристиана Штокера - РИА Новости, 03.03.2025

Биография Кристиана Штокера

Канцлер Австрии Кристиан Штокер (Christian Stocker) родился 20 марта 1960 года в городе Винер-Нойштадт (Нижняя Австрия). Его отец, Франц Штокер, был... РИА Новости, 03.03.2025

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Канцлер Австрии Кристиан Штокер (Christian Stocker) родился 20 марта 1960 года в городе Винер-Нойштадт (Нижняя Австрия). Его отец, Франц Штокер, был христианским профсоюзным деятелем, депутатом парламента Австрии. В 1979 году Кристиан Штокер окончил реальную гимназию в Винер-Нойштадте. В 1986 году получил степень магистра права в Венском университете. Доктор юридических наук (1988).Проходил судебную стажировку в Окружном и земельном суде Винер-Нойштадта.С 1994 года занимался адвокатской практикой. Специализировался на семейном, корпоративном, гарантийном, дорожном праве и пр.Основал собственную юридическую фирму.С 1990 по 2000 годы – член муниципального совета земли Винер-Нойштадт от Австрийской народной партии (ÖVP). В 1992-1995 годы – его председатель.В период 2000-2015 годов – второй заместитель мэра Винер-Нойштадта. Сначала работал в строительном отделе, с 2010 года – в отделе образования.С 2015 года и до февраля 2025 года – первый заместитель мэра Винер-Нойштадта. Был ответственным за финансы и образование.С июня 2019 года по март 2025 года – депутат Национального совета (нижняя палата парламента) от Австрийской народной партии.С 2000 года был председателем городского отделения ÖVP в Винер-Нойштадте. С сентября 2022 года – генеральный секретарь партии. С 5 января 2025 года – исполняющий обязанности председателя Австрийской народной партии.По итогам состоявшихся в сентябре 2024 года парламентских выборов первое место заняла Австрийская партия свободы, выступавшая за нормализацию отношений с Россией, ужесточение миграционного законодательства и отход от политики ЕС. Несмотря на это, право сформировать коалицию изначально поручили тогдашнему канцлеру Австрии и лидеру ÖVP Карлу Нехаммеру, но переговоры провалились. Позднее право сформировать коалицию получил глава Австрийской партии свободы Герберт Кикль, но он не смог договориться с Народной партией. В конце февраля 2025 года три политические силы Австрии – правоцентристская ÖVP, Социал-демократическая партия (SPO) и "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS) – со второй попытки договорились о создании правительственной коалиции. Формирование правительства заняло около 150 дней – самый большой срок в истории Австрии. По итогам коалиционных переговоров между тремя партиями Штокер стал наиболее перспективным кандидатом на пост канцлера федерального правительства Австрии. 3 марта 2025 года федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера Кристиана Штокера во главе с первой в истории страны правящей трехпартийной коалицией. В январе 2025 года Кристиан Штокер заявил, что ставит в приоритет борьбу Вены с угрожающим суверенитету иностранным влиянием, при этом бездоказательно обвинив в подобном влиянии Россию. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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