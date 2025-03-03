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СК проверит данные о многодетной волгоградской семье, оставшейся без жилья

СК проверит данные о многодетной волгоградской семье, оставшейся без жилья - РИА Новости, 03.03.2025

СК проверит данные о многодетной волгоградской семье, оставшейся без жилья

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что семье из Волгоградской области с десятью детьми местные власти не предоставили жилье... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T12:51:00+03:00

россия

волгоградская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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ВОЛГОГРАД, 3 мар – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что семье из Волгоградской области с десятью детьми местные власти не предоставили жилье после того, как сгорел их дом, сообщил информационный центр СК России. По информации ведомства, в соцсетях появилась информация о том, что в сентябре у семьи с десятью детьми из хутора Желтухин сгорел дом, и до сих пор местные власти не предоставили погорельцам благоустроенное жилье, вместо этого многодетным родителям предложили купить дом за свой счет. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУСК России по Волгоградской области Василию Ивановичу Семенову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах", - сообщил информационный центр СК РФ в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241031/gosduma-1981026105.html

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россия, волгоградская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество