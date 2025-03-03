https://ria.ru/20250303/sanktsii-2002857614.html
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России - РИА Новости, 03.03.2025
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:28:00+03:00
2025-03-03T22:28:00+03:00
2025-03-03T22:38:00+03:00
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине."Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов", - утверждает Рейтер.Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров. Президент Трамп также заявил 26 февраля, что санкции против России могут быть "ослаблены в какой-то момент".
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, скотт бессент
Санкции в отношении России, В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Reuters: США готовят перечень антироссийских санкций, которые могут смягчить