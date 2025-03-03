Рейтинг@Mail.ru
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 03.03.2025 (обновлено: 22:38 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/sanktsii-2002857614.html
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России - РИА Новости, 03.03.2025
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:28:00+03:00
2025-03-03T22:38:00+03:00
санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине."Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов", - утверждает Рейтер.Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров. Президент Трамп также заявил 26 февраля, что санкции против России могут быть "ослаблены в какой-то момент".
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002779997.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, скотт бессент
Санкции в отношении России, В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России

Reuters: США готовят перечень антироссийских санкций, которые могут смягчить

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила госдепартаменту и министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, передает Рейтер со ссылкой на источники.
По данным агентства, власти США рассматривают возможность частичного снятия санкционных рестрикций в рамках более широких дипломатических усилий по налаживанию отношений с Россией и поиску путей урегулирования конфликта на Украине.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В США рассказали о последствиях прекращения поставок оружия Киеву
Вчера, 15:41
"Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов", - утверждает Рейтер.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров. Президент Трамп также заявил 26 февраля, что санкции против России могут быть "ослаблены в какой-то момент".
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Вчера, 19:45
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала