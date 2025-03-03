https://ria.ru/20250303/saidov-2002691788.html

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении - РИА Новости, 03.03.2025

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:38:00+03:00

2025-03-03T10:38:00+03:00

2025-03-03T10:48:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.Как установлено следствием, в 2023 году Минобороны России заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений."Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 160 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ведомством отмечается, что в 2023-2024 годах Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Также похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края."По ходатайству военного следователя суд избрал Саидову меру пресечения в виде заключения под стражу. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме", - добавили в ГВСУ СК России.

https://ria.ru/20241101/arest-1981369299.html

https://ria.ru/20240912/sk-1972291223.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия