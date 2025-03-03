Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" Саидова будут судить за хищение
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
Как установлено следствием, в 2023 году Минобороны России заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений.
Суд арестовал топ-менеджера швейной фабрики по делу "Военторга"
1 ноября 2024, 15:39
"Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 160 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ведомством отмечается, что в 2023-2024 годах Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Также похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края.
"По ходатайству военного следователя суд избрал Саидову меру пресечения в виде заключения под стражу. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме", - добавили в ГВСУ СК России.
В Петербурге проверяют причастность "Военторга" к хищениям по ГОЗ
12 сентября 2024, 14:06