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Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении - РИА Новости, 03.03.2025
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10:38 03.03.2025 (обновлено: 10:48 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/saidov-2002691788.html
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении - РИА Новости, 03.03.2025
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:38:00+03:00
2025-03-03T10:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.Как установлено следствием, в 2023 году Минобороны России заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений."Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 160 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ведомством отмечается, что в 2023-2024 годах Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Также похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края."По ходатайству военного следователя суд избрал Саидову меру пресечения в виде заключения под стражу. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме", - добавили в ГВСУ СК России.
https://ria.ru/20241101/arest-1981369299.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" будут судить по делу о хищении

Экс-управляющего столовыми "Военторг-Восток" Саидова будут судить за хищение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Экс-управляющего столовыми "Военторг-Востока" Рамазана Саидова будут судить в Хабаровске по делу о хищении продуктов питания на 8 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
Как установлено следствием, в 2023 году Минобороны России заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений.
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"Военными следователями СК России собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (часть 4 статьи 160 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ведомством отмечается, что в 2023-2024 годах Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Также похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края.
"По ходатайству военного следователя суд избрал Саидову меру пресечения в виде заключения под стражу. Принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме", - добавили в ГВСУ СК России.
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