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В Тверской области проходят мероприятия к годовщине освобождения Ржева

В Тверской области проходят мероприятия к годовщине освобождения Ржева - РИА Новости, 03.03.2025

В Тверской области проходят мероприятия к годовщине освобождения Ржева

Мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, начались в понедельник в Тверской области,... РИА Новости, 03.03.2025

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тверская область

ржев

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игорь руденя

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мероприятия, посвященные 82-й годовщине освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков, начались в понедельник в Тверской области, сообщает пресс-служба правительства региона. В торжественных мероприятиях приняли участие представители правительства Тверской области, регионального Законодательного Собрания, руководство муниципального образования, жители и гости ржевской земли. Приветствие участникам направил глава региона Игорь Руденя. По его словам, Ржевская битва стала символом стойкости и непревзойденной силы духа местных жителей, их беззаветной преданности Родине. "В этом сражении, одном из самых кровопролитных в истории человечества, бойцы и офицеры Красной Армии стойко встали на пути врага, уничтожили и сковали огромные силы противника, разрушили его планы совершить второе наступление на Москву. В год 80-летия Великой Победы, объявленный в Российской Федерации Годом защитника Отечества, мы с особой благодарностью вспоминаем подвиг защитников и освободителей ржевской земли, равняемся на их мужество, верность Родине и решимость в борьбе за ее суверенное будущее", – приводит пресс-служба слова Рудени. Губернатор также подчеркнул, что на данный момент жители города воинской славы Ржева, Ржевского округа и всей Тверской области достойно продолжают выдающиеся традиции поколения победителей, отважно сражаются в рядах участников СВО, общим трудом вносят вклад в развитие и укрепление сильной, великой России. Торжественные мероприятия в Ржевском округе начались с самого утра. У Покровской старообрядческой церкви состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске в честь спасения 248 мирных жителей. Также церемонии возложения цветов прошли на воинских захоронениях, мемориальном комплексе "Сишка", стеле "Город воинской славы" и Обелиске освободителям Ржева. Одним из центров торжеств стал Ржевский мемориал Советскому солдату. Здесь всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" официально запустило по всей стране онлайн-квест "Вечные звезды", который приурочен к 80-летию Великой Победы. Он позволит всем желающим узнать больше о памятных местах, хранящих историю Великой Отечественной войны. Также к 82-летию освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков приурочена культурная программа на городских площадках. У Музея истории архитектуры Ржева организована военно-историческая реконструкция "Победный март". Во Дворце культуры Ржева состоится праздничная программа "Помним. Не забудем никогда!" с участием творческих коллективов и солистов муниципального образования. А в Детской школе искусств №2 имени А.Г. Розума пройдет концерт учащихся отделений хореографического, музыкального и театрального искусств "Ржев освобожденный".

https://ria.ru/20250225/tver-2001573322.html

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ржев

ржевский район

тверская область

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ржев, ржевский район, игорь руденя, тверская область