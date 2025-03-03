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Премьер Мьянмы прибыл в Россию - РИА Новости, 03.03.2025
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15:56 03.03.2025 (обновлено: 16:48 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/rossiya-2002785433.html
Премьер Мьянмы прибыл в Россию
Премьер Мьянмы прибыл в Россию - РИА Новости, 03.03.2025
Премьер Мьянмы прибыл в Россию
Самолет председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, начинающего официальный визит в Россию, приземлился в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:56:00+03:00
2025-03-03T16:48:00+03:00
мьянма
россия
мин аун хлайн
владимир путин
михаил богданов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, начинающего официальный визит в Россию, приземлился в аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.Военный оркестр исполнил гимны Мьянмы и России, приветствуя премьера. С российской стороны присутствовал в том числе замглавы МИД РФ Михаил Богданов.Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что премьер Мьянмы в рамках визита проведет 4 марта переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны затронут перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества РФ и Мьянмы, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, отметили в пресс-службе.
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Прибытие в Россию премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна
Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл с официальным визитом в Россию, передает корреспондент РИА. Завтра Мин Аун Хлайн, как сообщал Кремль, проведет переговоры с Путиным.
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мьянма, россия, мин аун хлайн, владимир путин, михаил богданов
Мьянма, Россия, Мин Аун Хлайн, Владимир Путин, Михаил Богданов
Премьер Мьянмы прибыл в Россию

Премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн прибыл в Россию для переговоров с Путиным

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самолет председателя государственного административного совета, премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна, начинающего официальный визит в Россию, приземлился в аэропорту "Внуково 2", передает корреспондент РИА Новости.
Военный оркестр исполнил гимны Мьянмы и России, приветствуя премьера. С российской стороны присутствовал в том числе замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что премьер Мьянмы в рамках визита проведет 4 марта переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны затронут перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества РФ и Мьянмы, а также актуальные международные вопросы. По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов, отметили в пресс-службе.
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23 февраля, 23:48
 
МьянмаРоссияМин Аун ХлайнВладимир ПутинМихаил Богданов
 
 
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