https://ria.ru/20250303/rossija-2002725315.html
Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков
Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков
Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:22:00+03:00
2025-03-03T12:22:00+03:00
2025-03-03T12:22:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - сообщил Песков.
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россия, дмитрий песков
Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков
Песков: Россия продолжает спецоперацию для достижения своих целей