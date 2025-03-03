https://ria.ru/20250303/rossija-2002725315.html

Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков

Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025

Россия продолжит спецоперацию для достижения своих целей, заявил Песков

Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:22:00+03:00

2025-03-03T12:22:00+03:00

2025-03-03T12:22:00+03:00

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей, сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Российская сторона продолжает специальную военную операцию с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20240924/svo-1974399495.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков