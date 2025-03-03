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В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 03.03.2025
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11:21 03.03.2025 (обновлено: 12:00 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/rossija-2002710826.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 03.03.2025
В России проиндексируют социальные пенсии
C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента. РИА Новости, 03.03.2025
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общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.Такую индексацию заложили в федеральном бюджете. При этом итоговый размер выплат будет отличаться в зависимости от категории их получателей. Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек. На это планируется выделить 85 миллиардов рублей.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html
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россия, общество
Россия, Общество
В России проиндексируют социальные пенсии

Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.
Такую индексацию заложили в федеральном бюджете. При этом итоговый размер выплат будет отличаться в зависимости от категории их получателей.
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Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек. На это планируется выделить 85 миллиардов рублей.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
  • участники Великой Отечественной войны;
  • награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
  • пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;
  • работники летно-испытательного состава.
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