https://ria.ru/20250303/rossija-2002710826.html

В России проиндексируют социальные пенсии

В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 03.03.2025

В России проиндексируют социальные пенсии

C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:21:00+03:00

2025-03-03T11:21:00+03:00

2025-03-03T12:00:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156002/61/1560026165_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_701a8957071b44f79b55b42c7aa985fd.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.Такую индексацию заложили в федеральном бюджете. При этом итоговый размер выплат будет отличаться в зависимости от категории их получателей. Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек. На это планируется выделить 85 миллиардов рублей.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:

https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html

https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество