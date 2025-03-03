https://ria.ru/20250303/rossija-2002710826.html
В России проиндексируют социальные пенсии
В России проиндексируют социальные пенсии - РИА Новости, 03.03.2025
В России проиндексируют социальные пенсии
C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:21:00+03:00
2025-03-03T11:21:00+03:00
2025-03-03T12:00:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.Такую индексацию заложили в федеральном бюджете. При этом итоговый размер выплат будет отличаться в зависимости от категории их получателей. Как сообщал глава Минтруда Антон Котяков, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек. На это планируется выделить 85 миллиардов рублей.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
https://ria.ru/20250213/pensiya-1766311522.html
https://ria.ru/20250211/voennosluzhaschie-1730219033.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
В России проиндексируют социальные пенсии
Социальные пенсии с 1 апреля проиндексируют на 14,75 процента
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. C 1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,75 процента.
Такую индексацию заложили в федеральном бюджете. При этом итоговый размер выплат будет отличаться в зависимости от категории их получателей.
Как сообщал глава Минтруда
Антон Котяков, индексация позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек. На это планируется выделить 85 миллиардов рублей.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
По данным Минтруда, всего в России около трех с половиной миллионов получателей социальных пенсий и примерно 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. Среди последних:
- участники Великой Отечественной войны;
- награжденные знаками "Житель блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда";
- пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах и члены их семей;
- работники летно-испытательного состава.