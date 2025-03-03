https://ria.ru/20250303/roseksimbank-2002718274.html

"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России

"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России - РИА Новости, 03.03.2025

"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России

"Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) подтверждает свою позицию лидера на рынке международного факторинга в России, сообщает центр. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:53:00+03:00

2025-03-03T11:53:00+03:00

2025-03-03T11:53:00+03:00

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911708770_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_dc3827f9389f10483f4d6ad8d3c014dc.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) подтверждает свою позицию лидера на рынке международного факторинга в России, сообщает центр."По итогам 2024 года портфель по сделкам экспортного факторинга, поддержанным банком, вырос на 30,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,3 миллиарда рублей. Это, в свою очередь – 62,6% от общего объема рынка экспортного факторинга, который достиг 26 миллиардов рублей, согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний", - говорится в сообщении.Объем предоставленного финансирования в рамках продукта составил 37,5 миллиарда рублей.В рамках своей деятельности "Росэксимбанк" оказывает поддержку компаниям-экспортерам, предоставляя им необходимые финансовые инструменты для успешного ведения внешнеэкономической деятельности.Экспортный факторинг позволяет компаниям минимизировать риски неоплаты со стороны иностранных контрагентов и обеспечить стабильный денежный поток, что особенно важно в условиях динамично меняющейся географии поставок. "Росэксимбанк" реализует проекты международного факторинга при страховой поддержке ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ)."Росэксимбанк" является лидером международного экспортного факторинга по данным Ассоциации факторинговых компаний, а АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку высокие кредитные рейтинги.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика