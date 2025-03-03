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"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России - РИА Новости, 03.03.2025
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11:53 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/roseksimbank-2002718274.html
"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России
"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России - РИА Новости, 03.03.2025
"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России
"Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) подтверждает свою позицию лидера на рынке международного факторинга в России, сообщает центр. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:53:00+03:00
2025-03-03T11:53:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) подтверждает свою позицию лидера на рынке международного факторинга в России, сообщает центр."По итогам 2024 года портфель по сделкам экспортного факторинга, поддержанным банком, вырос на 30,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,3 миллиарда рублей. Это, в свою очередь – 62,6% от общего объема рынка экспортного факторинга, который достиг 26 миллиардов рублей, согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний", - говорится в сообщении.Объем предоставленного финансирования в рамках продукта составил 37,5 миллиарда рублей.В рамках своей деятельности "Росэксимбанк" оказывает поддержку компаниям-экспортерам, предоставляя им необходимые финансовые инструменты для успешного ведения внешнеэкономической деятельности.Экспортный факторинг позволяет компаниям минимизировать риски неоплаты со стороны иностранных контрагентов и обеспечить стабильный денежный поток, что особенно важно в условиях динамично меняющейся географии поставок. "Росэксимбанк" реализует проекты международного факторинга при страховой поддержке ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ)."Росэксимбанк" является лидером международного экспортного факторинга по данным Ассоциации факторинговых компаний, а АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку высокие кредитные рейтинги.
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экономика
Экономика
"Росэксимбанк" стал лидером международного факторинга в России

РЭЦ: Росэксимбанк стал лидером международного факторинга в РФ по итогам 2024 г

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд с символикой "Росэксимбанка"
Стенд с символикой Росэксимбанка - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд с символикой "Росэксимбанка" . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) подтверждает свою позицию лидера на рынке международного факторинга в России, сообщает центр.
"По итогам 2024 года портфель по сделкам экспортного факторинга, поддержанным банком, вырос на 30,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,3 миллиарда рублей. Это, в свою очередь – 62,6% от общего объема рынка экспортного факторинга, который достиг 26 миллиардов рублей, согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний", - говорится в сообщении.
Объем предоставленного финансирования в рамках продукта составил 37,5 миллиарда рублей.
В рамках своей деятельности "Росэксимбанк" оказывает поддержку компаниям-экспортерам, предоставляя им необходимые финансовые инструменты для успешного ведения внешнеэкономической деятельности.
Экспортный факторинг позволяет компаниям минимизировать риски неоплаты со стороны иностранных контрагентов и обеспечить стабильный денежный поток, что особенно важно в условиях динамично меняющейся географии поставок. "Росэксимбанк" реализует проекты международного факторинга при страховой поддержке ЭКСАР (входит в Группу РЭЦ).
"Росэксимбанк" является лидером международного экспортного факторинга по данным Ассоциации факторинговых компаний, а АКРА и "Эксперт РА" подтвердили банку высокие кредитные рейтинги.
 
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