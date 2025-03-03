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Рогов рассказал о потерях ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:42 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/rogov-2002732746.html
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Гуляйполе
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 03.03.2025
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Гуляйполе
Удар российской авиации по пункту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области привел к большим потерям в рядах противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:42:00+03:00
2025-03-03T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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HYPERLINK "" СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Удар российской авиации по пункту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области привел к большим потерям в рядах противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, начались бои за освобождение села сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщило, что самолеты Су-34 ВКС России нанесли авиационный удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений ВСУ в Гуляйполе. "Разбор завалов, вывоз тел боевиков ВСУ и эвакуация раненых продолжаются до сих пор. У боевиков ВСУ еще не было столь больших потерь в Гуляйполе", - сказал Рогов.
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россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Рогов рассказал о потерях ВСУ в Гуляйполе

Рогов: удар по Гуляйполю привел к большим потерям в рядах ВСУ

© AP Photo / Inna VarenytsiaТранспортировка раненого украинского военного
Транспортировка раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Inna Varenytsia
Транспортировка раненого украинского военного. Архивное фото
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HYPERLINK "" СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Удар российской авиации по пункту дислокации ВСУ в городе Гуляйполе Запорожской области привел к большим потерям в рядах противника, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, начались бои за освобождение села сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В понедельник Минобороны РФ сообщило, что самолеты Су-34 ВКС России нанесли авиационный удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений ВСУ в Гуляйполе.
"Разбор завалов, вывоз тел боевиков ВСУ и эвакуация раненых продолжаются до сих пор. У боевиков ВСУ еще не было столь больших потерь в Гуляйполе", - сказал Рогов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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