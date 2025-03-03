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Республиканцы поддержали Трампа в перепалке с Зеленским
Республиканцы поддержали Трампа в перепалке с Зеленским - РИА Новости, 03.03.2025
Республиканцы поддержали Трампа в перепалке с Зеленским
Члены Республиканской партии США поддержали президента Дональда Трампа после его перепалки с Владимиром Зеленским на встрече в Овальном кабинете. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:46:00+03:00
2025-03-03T04:46:00+03:00
2025-03-03T15:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Члены Республиканской партии США поддержали президента Дональда Трампа после его перепалки с Владимиром Зеленским на встрече в Овальном кабинете.Зеленский в пятницу покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом. Американский президент заявил о неуважении со стороны Зеленского. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено."Поставить Зеленского на его место после того, как он высказал неуважение к США в Овальном кабинете, — именно так должно выглядеть американское руководство. Это то, что мы, люди, хотим видеть", — написала член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин в соцсети X, комментируя ситуацию.В поддержку Трампа также высказался сенатор Майк Ли, поблагодаривший Трампа и Вэнса за то, что они "ставят Америку на первое место". Конгрессмен Брэндон Джилл также выразил благодарность лидеру и вице-президенту США за то, что те действуют соответственно девизу "Америка на первом месте"."Трамп позволил Америке увидеть настоящего Зеленского — никаких больше манипуляций СМИ, никаких больше оправданий", — также отметил в сети X конгрессмен Уэсли Хант.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002647972.html
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В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Специальная военная операция на Украине
Республиканцы поддержали Трампа в перепалке с Зеленским
Республиканцы Грин, Ли и Хант поддержали Трампа в перепалке с Зеленским