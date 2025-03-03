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Более 9 тысяч мест обитания охраняемых видов зафиксировали в МО
Более 9 тысяч мест обитания охраняемых видов зафиксировали в МО - РИА Новости, 03.03.2025
Более 9 тысяч мест обитания охраняемых видов зафиксировали в МО
Итоги 2024 года по наблюдению за редкими и охраняемыми видами животных, растений и грибов подвели в министерстве экологии Московской области. Специалисты... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:49:00+03:00
2025-03-03T15:49:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Итоги 2024 года по наблюдению за редкими и охраняемыми видами животных, растений и грибов подвели в министерстве экологии Московской области. Специалисты обследовали 874 места обитания, из которых 539 ранее не были известны. Теперь ведомство располагает информацией о 9,7 тысячи таких территорий, сообщает 360.ru.Среди значимых открытий – орешниковая соня, обнаруженная местным жителем в Одинцовском округе в скворечнике, и летучая мышь ночница Наттерера, замеченная в Рузском округе. В новых местах также были найдены редкие птицы, такие как белый и черный аисты, большой веретенник, серый журавль, орлан-белохвост, малый подорлик, длиннохвостая неясыть, зимородок и другие.Кроме того, обнаружены редкие насекомые, включая бабочек: аполлона, несколько видов голубянок, березового и дубового зефира, макулинею алькона и медведиц.Особое внимание уделено редким видам растений, таким как ирис, черемша, венерин башмачок, пальчатокоренник, вероника и другие. Отмечены также новые популяции мхов, лишайников и грибов, среди которых наиболее часто встречается ежовик коралловидный.Ранее в Талдомском округе были выявлены свободно живущие зубры, норы редкого хомяка, большая популяция ужовника обыкновенного и новое место произрастания орхидеи ятрышника шлемовидного.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости.
Итоги 2024 года по наблюдению за редкими и охраняемыми видами животных, растений и грибов подвели в министерстве экологии Московской области. Специалисты обследовали 874 места обитания, из которых 539 ранее не были известны. Теперь ведомство располагает информацией о 9,7 тысячи таких территорий, сообщает 360.ru
.
Среди значимых открытий – орешниковая соня, обнаруженная местным жителем в Одинцовском округе в скворечнике, и летучая мышь ночница Наттерера, замеченная в Рузском округе. В новых местах также были найдены редкие птицы, такие как белый и черный аисты, большой веретенник, серый журавль, орлан-белохвост, малый подорлик, длиннохвостая неясыть, зимородок и другие.
Кроме того, обнаружены редкие насекомые, включая бабочек: аполлона, несколько видов голубянок, березового и дубового зефира, макулинею алькона и медведиц.
Особое внимание уделено редким видам растений, таким как ирис, черемша, венерин башмачок, пальчатокоренник, вероника и другие. Отмечены также новые популяции мхов, лишайников и грибов, среди которых наиболее часто встречается ежовик коралловидный.
Ранее в Талдомском округе были выявлены свободно живущие зубры, норы редкого хомяка, большая популяция ужовника обыкновенного и новое место произрастания орхидеи ятрышника шлемовидного.