Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО
Forbes: Украина усилила поиск альтернатив американским средствам ПВО
© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAFРакета Martlet
© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAF
Ракета Martlet. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал Forbes.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь.
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"После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО", - пишет журнал.
Отмечается, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании Украина может получить пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку главы киевского режима.
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