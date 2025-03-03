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Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО - РИА Новости, 03.03.2025
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13:50 03.03.2025 (обновлено: 14:07 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pvo-2002749847.html
Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО
Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО - РИА Новости, 03.03.2025
Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО
Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:50:00+03:00
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в мире
украина
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал Forbes. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. "После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО", - пишет журнал. Отмечается, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании Украина может получить пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку главы киевского режима.
https://ria.ru/20250227/irlandiya-2002055979.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО

Forbes: Украина усилила поиск альтернатив американским средствам ПВО

© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAFРакета Martlet
Ракета Martlet - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Crown copyright 2022 / Sgt Jimmy Wise RAF
Ракета Martlet. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал Forbes.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь.
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"После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО", - пишет журнал.
Отмечается, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании Украина может получить пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS.
Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку главы киевского режима.
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В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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