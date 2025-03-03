https://ria.ru/20250303/pvo-2002749847.html

Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО

Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО - РИА Новости, 03.03.2025

Forbes: Украина и союзники спешно ищут замену американским ракетам ПВО

Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:50:00+03:00

2025-03-03T13:50:00+03:00

2025-03-03T14:07:00+03:00

в мире

украина

киев

сша

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839809303_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_ccc9c8d05f9a7379d20a7f7007201339.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Киев со своими оставшимися союзниками в Европе активизировали работу по поиску замены американским ракетам ПВО после разлада Киева с США, сообщает журнал Forbes. Ранее газета New York Times со ссылкой на источник сообщила, что президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. "После катастрофической пресс-конференции в Овальном кабинете... Украина и ее союзники в спешном порядке пытаются заменить важнейшее оружие американского производства на вооружении Украины, включая ракеты ПВО", - пишет журнал. Отмечается, что в рамках кредитного финансирования от Великобритании Украина может получить пять тысяч ракет ПВО малой дальности Martlet, произведенных французской фирмой Thales. В то же время норвежская Kongsberg объявила о намерении объединиться с украинской фирмой для производства на Украине ракет класса "земля-воздух" для 13 украинских батарей ПВО средней дальности NASAMS. Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр, сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной была отменена. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку главы киевского режима.

https://ria.ru/20250227/irlandiya-2002055979.html

https://ria.ru/20250223/shvetsija-2001177159.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский