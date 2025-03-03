https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html

Пушков заявил о растерянности европейских политиков

Пушков заявил о растерянности европейских политиков - РИА Новости, 03.03.2025

Пушков заявил о растерянности европейских политиков

Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "У Европы ничего ни с чем не сходится. Одни конвульсии - бессмысленные саммиты, потерявшие смысл визиты в Белый дом, громкие обещания, за которыми мало что стоит, желание вовлечь в свою игру ненавистного им Трампа, который не вовлекается, заявления и опровержения - в общем, большая сумятица и растерянность амбициозных политиков, загнавших себя в "украинскую ловушку", из которой они не знают как выбраться", - написал Пушков в своем Telegram-канале. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности, которую она назвала "планом перевооружения Европы". Ранее глава ЕК по итогам встречи с некоторыми европейскими лидерами в Лондоне заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу".

https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html

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в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз