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Пушков заявил о растерянности европейских политиков - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Пушков заявил о растерянности европейских политиков - РИА Новости, 03.03.2025
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 03.03.2025
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специальная военная операция на украине
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алексей пушков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "У Европы ничего ни с чем не сходится. Одни конвульсии - бессмысленные саммиты, потерявшие смысл визиты в Белый дом, громкие обещания, за которыми мало что стоит, желание вовлечь в свою игру ненавистного им Трампа, который не вовлекается, заявления и опровержения - в общем, большая сумятица и растерянность амбициозных политиков, загнавших себя в "украинскую ловушку", из которой они не знают как выбраться", - написал Пушков в своем Telegram-канале. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности, которую она назвала "планом перевооружения Европы". Ранее глава ЕК по итогам встречи с некоторыми европейскими лидерами в Лондоне заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу".
https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html
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в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Пушков заявил о растерянности европейских политиков

Пушков: политики европейский стран загнали себя в украинскую ловушку

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Европы ничего ни с чем не сходится. Одни конвульсии - бессмысленные саммиты, потерявшие смысл визиты в Белый дом, громкие обещания, за которыми мало что стоит, желание вовлечь в свою игру ненавистного им Трампа, который не вовлекается, заявления и опровержения - в общем, большая сумятица и растерянность амбициозных политиков, загнавших себя в "украинскую ловушку", из которой они не знают как выбраться", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности, которую она назвала "планом перевооружения Европы". Ранее глава ЕК по итогам встречи с некоторыми европейскими лидерами в Лондоне заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаРоссияУкраинаАлексей ПушковУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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