https://ria.ru/20250303/pushkov-2002844550.html
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Пушков заявил о растерянности европейских политиков - РИА Новости, 03.03.2025
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:23:00+03:00
2025-03-03T20:23:00+03:00
2025-03-03T20:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
россия
украина
алексей пушков
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Политики стран Европы загнали себя в "украинскую ловушку", из которой не знают, как выбраться, они растеряны, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. "У Европы ничего ни с чем не сходится. Одни конвульсии - бессмысленные саммиты, потерявшие смысл визиты в Белый дом, громкие обещания, за которыми мало что стоит, желание вовлечь в свою игру ненавистного им Трампа, который не вовлекается, заявления и опровержения - в общем, большая сумятица и растерянность амбициозных политиков, загнавших себя в "украинскую ловушку", из которой они не знают как выбраться", - написал Пушков в своем Telegram-канале. В понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что на саммите Евросоюза по Украине 6 марта представит стратегию ЕС по укреплению обороноспособности, которую она назвала "планом перевооружения Европы". Ранее глава ЕК по итогам встречи с некоторыми европейскими лидерами в Лондоне заявила, что необходимо "срочно перевооружить Европу".
https://ria.ru/20250302/pushkov-2002590037.html
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, украина, алексей пушков, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Россия, Украина, Алексей Пушков, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Пушков заявил о растерянности европейских политиков
Пушков: политики европейский стран загнали себя в украинскую ловушку