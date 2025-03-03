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У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Часовом Яре, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/pushilin-2002685910.html
У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Часовом Яре, заявил Пушилин
У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Часовом Яре, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.03.2025
У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Часовом Яре, заявил Пушилин
ВСУ продолжают перебрасывать подкрепление в Часов Яр Донецкой Народной Республики, но сил для попытки крупного контрнаступления у них недостаточно, сообщил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:20:00+03:00
2025-03-03T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ продолжают перебрасывать подкрепление в Часов Яр Донецкой Народной Республики, но сил для попытки крупного контрнаступления у них недостаточно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Выступая в эфире телеканала "Россия 24", он рассказал, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, противник еще имеет возможность перекидывать туда подкрепление. "Про мощное контрнаступление. Пока, скажем, по моей информации, сил у противника недостаточно. Но не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознаёт, что у нас скоро открывается достаточно серьёзный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут, скажем, очень к серьёзным последствиям в плане разрушения обороны противника привести. Поэтому противник старается зацепиться. Я бы пока с этим связывал и все попытки и контратак, и все попытки всеми силами закрепиться", - сказал Пушилин. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250303/--2002682264.html
https://ria.ru/20250303/chasovyar-1981337707.html
часов яр
донецкая народная республика
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
У ВСУ недостаточно сил для контрнаступления в Часовом Яре, заявил Пушилин

Пушилин: у ВСУ недостаточно сил для мощного контрнаступления в Часовом Яре

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ продолжают перебрасывать подкрепление в Часов Яр Донецкой Народной Республики, но сил для попытки крупного контрнаступления у них недостаточно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Выступая в эфире телеканала "Россия 24", он рассказал, что в Часовом Яре продолжаются городские бои, противник еще имеет возможность перекидывать туда подкрепление.
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВСУ перебросили к Часову Яру элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра"
10:10
"Про мощное контрнаступление. Пока, скажем, по моей информации, сил у противника недостаточно. Но не значит, что мы должны быть в этом плане беспечны. Мы видим, что противник понимает и осознаёт, что у нас скоро открывается достаточно серьёзный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут, скажем, очень к серьёзным последствиям в плане разрушения обороны противника привести. Поэтому противник старается зацепиться. Я бы пока с этим связывал и все попытки и контратак, и все попытки всеми силами закрепиться", - сказал Пушилин.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовскДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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