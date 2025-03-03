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Русский орел и ястреб с Запада. Пророчество Оптинских старцев России и миру

Русский орел и ястреб с Запада. Пророчество Оптинских старцев России и миру - РИА Новости, 03.03.2025

Русский орел и ястреб с Запада. Пророчество Оптинских старцев России и миру

В нынешнее неспокойное время люди как никогда ищут духовной опоры и хотят обрести надежду на будущее. Ведь не знаешь, что принесет завтрашний день. Но Оптинские РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:30:00+03:00

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2025-03-03T18:30:00+03:00

россия

оптина пустынь

дональд трамп

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В нынешнее неспокойное время люди как никогда ищут духовной опоры и хотят обрести надежду на будущее. Ведь не знаешь, что принесет завтрашний день. Но Оптинские старцы еще полтора века назад предрекли России и миру грядущее. И оно не такое безоблачное, как может показаться.Мученик на тронеОптина пустынь – православный мужской монастырь под Козельском (Калужская область). По легенде, обитель была основана еще в XIV столетии разбойником по имени Опта. Он раскаялся в своих злодеяниях и дал клятву посвятить остаток жизни Богу.В начале XIX века в обители был устроен скит, где селились отшельники. А всей духовной жизнью управлял старец. Первым из них был преподобный Лев (Наголкин), которого за кротость прозвали "Смиренным Львом".Кроме того, старец снискал славу прозорливца и пророка. Свыше ему бал дан дар предвидеть будущее. Самое известное предсказание святого Льва касалось "падения России". "Прежней" России."Грядет страшное. Бить и бичевать будут христианский народ. Храмы Божии закрывать будут. А на и месте вертепы дьявольские ставить. Мученик на трон взойдет. И прольется кровь невинная", – предсказывал он.Нетрудно угадать в этих словах картины метущегося 1917 года: две революции, приход к власти большевиков и расстрел царской семьи.Но "бесовской власти" не суждено долго править. Об этом говорил преподобный Лев. О том свидетельствовал и другой Оптинский старец – Амвросий.Две птицы в небеИз всех Оптинских подвижников он, пожалуй, самый известный. Во второй половине XIX века он стал настоящим символом русской духовности. В 1878 году к нему в пустынь приезжали такие титаны мысли, как Федор Достоевский и Лев Толстой.Современники отмечали дар необычайной прозорливости, что был присущ старцу Амвросию. Он с легкостью называл имена входивших к нему посетителей, хотя видел их впервые. Мог сказать, откуда и с чем они прибыли.Наиболее ценны предсказания старца Амвросия, касающиеся будущего России и мира. Поразительно, но святой предвидел появление "новой болезни" и начало пандемии коронавируса."Хворь, доселе не известная, придет с Востока. Погибнут многие. И не будет спасения. Лишь стойкие духом переживут напасть", – предрекал Амвросий.О России он говорил, что страна вступит в век "Андреева креста" (исследователи предполагают, что так святой называл XXI столетие) ослабленной, потерявшей самое себя. И будет казаться, что нет спасения."Но Руси суждено стать еще более великой. И она будет таковой. Ради будущего процветания ей должно быть триединой: великия, малыя и белыя", – утверждал старец.Не этим ли, после распада СССР, занимается современная Россиия? Вновь собирает воедино славянские народы. Для достижения этой высокой цели, предупреждал Амвросий, державе нужно во что бы то ни стало "хранить Богом данное благочестие".В противном случае Россию и весь мир ожидают невиданные потрясения.Новая напастьО них говорил третий, самый младший, Оптинский старец – Нектарий. В обитель он пришел совсем мальчишкой. И сразу попал в духовные ученики святого Амвросия. О незримой связи двух подвижников свидетельствует один любопытный факт.На смертном одре Амвросий призвал Нектария. И почти два часа беседовал с ним. О чем они говорили – так и осталось неизвестно. Но после кончины самого знаменитого из Оптинских старцев в Нектарии открылся дар прозорливости.Его пророчества, как считают некоторые исследователи, касаются тех событий, свидетелями которых мы являемся."Минует тьма безбожная. И тогда много испытаний выпадет на долю России. Орел расправит крылья. Но суждено ему встретить в небе ястреба. Тот будет клевать орла", – предрекал Нектарий.Разумеется, толкований – множество. Но мало кто отрицает, что в этой аналогии легко угадываются российский двуглавый орел и… орел американский. Оптинский старец как в воду глядел говорил о противостоянии двух сверхдержав. Однако исход его – весьма необычен."Замирение наступит после небесного боя. Бог о бок полетят они вместе", – предрекал старец.Невольно думаешь, Оптинский отшельник мог быть прав. Особенно, глядя на то, как нынешний лидер США Дональд Трамп всеми силами возвращает страну к тем духовным основам, на которых она строилась.Да и возвращение к диалогу с Россией вполне укладывается в картину, нарисованную старцем Нектарием.Однако не все будет так гладко, предупреждает он. "Четверть века минет. И выйдет срок, – предупреждал схимник, – и поднимется новая напасть. Придет оттуда, откуда не ждали. И тогда встанут вкруг России верные. А неверные будут против нее".О чем именно говорил Нектарий – остается лишь гадать. Но беспокоиться по поводу грядущей беды не стоит. "Народ русский будет крепок духом, – обнадежил потомков старец, – найдет туча – да минет".

россия

оптина пустынь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, оптина пустынь, дональд трамп