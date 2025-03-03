https://ria.ru/20250303/promyshlennost-2002681408.html

Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg

Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.03.2025

Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg

Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из... РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T10:07:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС, также ряд европейских автопроизводителей могут перенести из-за этих мер производство в США, пишет колумнист агентства Блумберг Лайонел Лоран со ссылкой на анализ Bloomberg Intelligence. Как говорится в его материале, отдельные европейские сталелитейные компании уже вкладывают средства в строительство заводов в США или планируют существенно сократить персонал в ближайшие годы. "Это тенденция, которую президент Дональд Трамп, несомненно, надеется ускорить, готовясь ввести 25-процентные пошлины... В худшем случае сборы могут стоить европейской сталелитейной отрасли еще 12 тысяч рабочих мест, они также могут вынудить производителей автомобилей перенести производство в США", - пишет колумнист. Согласно прогнозу Блумберг, введение США 25-процентных пошлин может поставить под угрозу 1,5% ВВП Евросоюза. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.

https://ria.ru/20250228/poshliny-2002149803.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, экономика