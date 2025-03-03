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Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.03.2025
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10:07 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/promyshlennost-2002681408.html
Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg
Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 03.03.2025
Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg
Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из... РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС, также ряд европейских автопроизводителей могут перенести из-за этих мер производство в США, пишет колумнист агентства Блумберг Лайонел Лоран со ссылкой на анализ Bloomberg Intelligence. Как говорится в его материале, отдельные европейские сталелитейные компании уже вкладывают средства в строительство заводов в США или планируют существенно сократить персонал в ближайшие годы. "Это тенденция, которую президент Дональд Трамп, несомненно, надеется ускорить, готовясь ввести 25-процентные пошлины... В худшем случае сборы могут стоить европейской сталелитейной отрасли еще 12 тысяч рабочих мест, они также могут вынудить производителей автомобилей перенести производство в США", - пишет колумнист. Согласно прогнозу Блумберг, введение США 25-процентных пошлин может поставить под угрозу 1,5% ВВП Евросоюза. Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, экономика
США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Экономика
Планы Трампа ударят по cталелитейной промышленности в ЕС, пишет Bloomberg

Bloomberg: сталелитейная промышленность в ЕС может потерять 12 тыс рабочих мест

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛитейный цех
Литейный цех - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сталелитейная промышленность в ЕС может лишиться 12 тысяч рабочих мест на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары из ЕС, также ряд европейских автопроизводителей могут перенести из-за этих мер производство в США, пишет колумнист агентства Блумберг Лайонел Лоран со ссылкой на анализ Bloomberg Intelligence.
Как говорится в его материале, отдельные европейские сталелитейные компании уже вкладывают средства в строительство заводов в США или планируют существенно сократить персонал в ближайшие годы.
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"Это тенденция, которую президент Дональд Трамп, несомненно, надеется ускорить, готовясь ввести 25-процентные пошлины... В худшем случае сборы могут стоить европейской сталелитейной отрасли еще 12 тысяч рабочих мест, они также могут вынудить производителей автомобилей перенести производство в США", - пишет колумнист.
Согласно прогнозу Блумберг, введение США 25-процентных пошлин может поставить под угрозу 1,5% ВВП Евросоюза.
Трамп заявил ранее, что примет решение о введении 25-процентных пошлин на товары из Европейского союза, включая автомобили. ЕС призывает Вашингтон к открытому диалогу в торговле, не хочет работать "друг против друга", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии Олоф Жилл. При этом, по его словам, ЕС будет жестко и немедленно реагировать на необоснованные барьеры для свободной и справедливой торговли.
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