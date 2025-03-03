https://ria.ru/20250303/proklyatie-2002838768.html

На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем

На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем - РИА Новости, 03.03.2025

На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X пошутил о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Норфолке. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:28:00+03:00

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в мире

владимир зеленский

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великобритания

чей боуз

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X пошутил о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Норфолке."Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей", — написал он.В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.Встреча Зеленского и Карла III прошла после саммита европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Как свидетельствуют кадры, глава киевского режима был одет во все черное.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

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