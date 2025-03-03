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На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем - РИА Новости, 03.03.2025
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19:28 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/proklyatie-2002838768.html
На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем
На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем - РИА Новости, 03.03.2025
На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X пошутил о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Норфолке. РИА Новости, 03.03.2025
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в мире
владимир зеленский
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великобритания
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X пошутил о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Норфолке."Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей", — написал он.В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.Встреча Зеленского и Карла III прошла после саммита европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Как свидетельствуют кадры, глава киевского режима был одет во все черное.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002819991.html
https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html
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в мире, владимир зеленский, карл iii, великобритания, чей боуз
В мире, Владимир Зеленский, Карл III, Великобритания, Чей Боуз
На Западе пошутили о проклятии Зеленского после его встречи с королем

Журналист Боуз пошутил о проклятии Зеленского после его встречи с Карлом III

© AP Photo / Joe GiddensВстреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Joe Giddens
Встреча Владимира Зеленского и короля Великобритании Карла III
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X пошутил о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского после его встречи с королем Великобритании Карлом III в Норфолке.
"Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
На Украине выступили со срочным призывом к ООН из-за Зеленского
Вчера, 17:49
В Сети широко распространена шуточная картинка о так называемом проклятии "рукопожатия Зеленского": встречи главы киевского режима с европейскими политиками приводили в дальнейшем к их вычеркиванию из политической жизни. Среди них бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин, ныне покойный премьер-министр Японии Синдзо Абэ, а также вице-президент США Камала Харрис, которая проиграла Дональду Трампу в президентской гонке.
© Chay Bowes/XПост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Chay Bowes/X
Пост, опубликованный в соцсети Чея Боуза
Встреча Зеленского и Карла III прошла после саммита европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Как свидетельствуют кадры, глава киевского режима был одет во все черное.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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В миреВладимир ЗеленскийКарл IIIВеликобританияЧей Боуз
 
 
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