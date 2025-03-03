https://ria.ru/20250303/prigovor-2002716934.html

В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д

В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д - РИА Новости, 03.03.2025

В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д

Намеревавшийся устроить диверсию на тяговой подстанции на железнодорожной станции "Филино" в Ярославле мужчина получил 20 лет лишения свободы, в том числе за... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:46:00+03:00

2025-03-03T11:46:00+03:00

2025-03-03T12:13:00+03:00

происшествия

ярославль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Намеревавшийся устроить диверсию на тяговой подстанции на железнодорожной станции "Филино" в Ярославле мужчина получил 20 лет лишения свободы, в том числе за госизмену, сообщило УФСБ по региону.В декабре 2023 года был задержан гражданин России Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД"."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко И.А. к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, на днях Ярославский областной суд назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html

https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль