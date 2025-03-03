https://ria.ru/20250303/prigovor-2002716934.html
В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д
В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д - РИА Новости, 03.03.2025
В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д
Намеревавшийся устроить диверсию на тяговой подстанции на железнодорожной станции "Филино" в Ярославле мужчина получил 20 лет лишения свободы, в том числе за... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:46:00+03:00
2025-03-03T11:46:00+03:00
2025-03-03T12:13:00+03:00
происшествия
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Намеревавшийся устроить диверсию на тяговой подстанции на железнодорожной станции "Филино" в Ярославле мужчина получил 20 лет лишения свободы, в том числе за госизмену, сообщило УФСБ по региону.В декабре 2023 года был задержан гражданин России Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД"."В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко И.А. к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии", - говорится в сообщении.По данным УФСБ, на днях Ярославский областной суд назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил, отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html
https://ria.ru/20250221/diversiya-2000869323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ярославль
В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д
В Ярославле мужчина получил 20 лет за подготовку диверсии на ж/д и госизмену
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Намеревавшийся устроить диверсию на тяговой подстанции на железнодорожной станции "Филино" в Ярославле мужчина получил 20 лет лишения свободы, в том числе за госизмену, сообщило УФСБ по региону.
В декабре 2023 года был задержан гражданин России
Иван Хрипко, 2000 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсии на тяговой подстанции железнодорожной станции "Филино" ОАО "РЖД
".
"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий подтверждена причастность Хрипко И.А. к оказанию помощи украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, прохождению обучения в целях осуществления диверсионной деятельности, незаконному изготовлению взрывчатых веществ и покушению на совершение диверсии", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, на днях Ярославский областной суд
назначил Хрипко наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием первых двух лет в тюрьме и оставшейся части в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, отмечают в ведомстве.